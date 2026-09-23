Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Başkanlığını yaptığı AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın, 830 milyarl liralık fon krizinden bir hafta sonra SPK’nin görev ve yetkilerini tarif eden bir açıklama yapması tartışma konusu oldu. AKP’nin açıklamasında SPK için şu tarif yapıldı: “Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını desteklemek, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ile yararlarını korumak amacıyla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur.”

Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, AKP’li Zeybekçi’nin açıklamasına tepki gösterdi ve “SPK için ne demiş? İdari ve Mali özerkliğe sahip mi demiş ? Teflon tava gibi görünmek her zaman işe yaramıştır” ifadesini kullandı. Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise “La Fontaine masalları gitti! AKP masalları başladı!” dedi.

‘HEPİNİZ ORADAYDINIZ’

Yeni Parti Lideri Özgür Özel’in ekonomi ekibinde yer alan Yalçın Karatepe ise AKP’nin SPK açıklamasını eleştirdi: “Bu işi SPK’ya yıkıp siyasi sorumluluktan kurtulmaya çalıştıkları bu paylaşımdan anlaşılıyor. Ama hepiniz oradaydınız’”

Gelecek Partisi’nden Yeni Parti’ye geçen Serkan Özcan da AKP’nin tavrının ‘ilk’ olduğuna dikkat çekti ve “Yıllardır ülkenin gündemindeki herhangi bir konu için Erdoğan’dan önce çıkıp Ak Parti adına açıklama yapıldığını görmemiştik. Bu nasıl bir ‘büyük’ bir gündem ki konu Erdoğan’dan önce Ak Parti’nin unutulmaya yüz tutmuş siyasi refleksine kaldı! Ha bu arada Ak Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı’ndaki değerli arkadaşlar sizlere unutmadan bir hatırlatma: Bu ülkede kurumların özerkliği arka kapıdan 128 milyar dolar satılırken sustuğunuzda hayal olmuştu” dedi.

Tabandan tepkiler çığ gibi

AKP’nin SPK paylaşımının altına yüzlerce tepki mesajı geldi. Çoğunluğu AKP ve Erdoğan seçmeni olan kişilerin yazdığı o mesajların bazıları şöyle:

7 sülalem Ak Partili. Reis altını, dolarları boz dedi bozduk. Herkes pandemide 0.60 faizle ev araba villa aldı biz haram dedik almadık. Fona yatırım yapmadık. Fonla alakası olmayan hisse aldık ve yine battık. Eğer bu SPK ve beslemeler içeri alınıp hesap sorulmazsa bir daha oy vermem!

Esnafı bitirdiniz, kötü ekonomi esnafın suçu değildi. Destek adı altında bizi faize boğdunuz. Şimdi de tekrar hacizler blokeler başlayacakmış diye haberler. Biz ne yaptık, esnaf olarak reise sadece oy verdik, yazıklar olsun, bir canımız kaldı gelin alın.

Bakan Mehmet Şimşek var oldukça muhalefete gerek yok.

Birilerini korumayı bırakın. İğneyi kendinize, çuvaldızı başkasına batırın. Kağıt üzerinde yatırımcıyı korumak yazı- yor ama pratikte küçük yatırımcı sahipsiz.

Hakkımız helal değildir. Altın, dolar almayın diye tavsiyelerde bulunuyor- dunuz, şimdi bunu nasıl hangi yüzle diyeceksiniz? Geleceğimizi kararttınız. Mahvolduk yıllarımızın birikimi içerde kaldı ay sonunu getirecek paramız kalmadı.

Psikolojimiz bozuldu paramızı almamıza yardımcı olun biz devlete güvenerek girdik.

Görevini layıkıyla yapmayanı görevden alın, yargılayın varsa cezasını çeksin. Herkes burnundan soluyor

bu işin sonu felakete gidiyor.

Hiçbirinize güvenmiyoruz seçimde gideceksiniz. Size inananlara ihanet ettiniz.