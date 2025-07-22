Ekim 2022’de AKP’ye katılan Çelebi önceki gün Meclis’te AKP’li Erdoğan’I öven bir konuşma yaptı. Çelebi’nin “En hızlı AKP’li” oldu yorumları yapılmasına neden olan konuşması şöyle:

“Devletin en caydırıcı silahı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasıdır. Mavi gözlü adamın mücadelesini bugün uzun adam devam ettiriyor. PKK’yı feshettirdi, FETÖ’nün inine girdi, askerî vesayeti, başörtüsü zulmünü, monşerler devrini bitirdi, Ayasofya’da ibadet ettirdi.”

Çelebi, tepki çeken konuşması sırasında muhalefete de “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli yüzünüze üflese milliyetçiliğiniz tavan yapar; haddinizi bilin” diye seslendi.



