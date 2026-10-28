Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen teğmen Ebru Eroğlu’nun babası Cemil Eroğlu’nun işten çıkarılması tartışma yarattı. Yaklaşık 35 yıldır Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda görev yapan gazi Cemil Eroğlu’nun iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kurumdan konuya ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Cemil Eroğlu’nun işten çıkarılmasına ilişkin haberler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Kurum, son yıllarda küresel ve bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılanmaya gittiğini, bu süreçte çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kaldığını bildirdi.

Açıklamada, Ekim ayı içerisinde emekli olan Cemil Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 4 personelin iş sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Kurum, çalışanların tüm yasal haklarının ödendiğini ifade etti.

“YENİDEN YAPILANMA KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİ”

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, açıklamasında kuruluş tarihine ve faaliyetlerine de yer verdi. Atatürk’ün talimatıyla 6 Kasım 1923’te kurulan kurumun kamu yararına çalışan bir dernek olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, FIA Türkiye temsilcisi sıfatıyla uluslararası seyahat belgelerinin 1957’den bu yana kurum tarafından sağlandığı kaydedildi.

İşten çıkarılma haberlerinde kamuoyunun vicdani hassasiyetlerinin istismar edildiğini öne süren kurum, Cemil Eroğlu’nun unvanı, yaşı ve görselinin de gerçeğe aykırı biçimde aktarıldığını savundu.

“AKRABALIK BAĞLARIYLA DEĞERLENDİRME YAPILMADI”

Kurum açıklamasında, çalışanların akrabalık ilişkilerine göre değerlendirilmediği belirtilerek, “Kurumumuzda iki sene önce de bugün de hiçbir personelimiz akrabalık bağlarıyla değerlendirilmemiştir” denildi.

Gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yanıltılmasının ve kurumun itibarının zedelenmesinin hedeflendiğini ileri süren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, bu tür yayınlara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Öte yandan, Cemil Eroğlu’nun işten çıkarılmasının ardından kendisine farklı kurumlardan iş teklifleri geldiği belirtildi.