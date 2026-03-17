Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım 2023'te "Atatürk rozeti" tartışmasıyla başlayan olayla ilişkin davada yeni karar çıktı.

12Punto'da yer alan habere göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, daha önce İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce hukuka uygun bulunan ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti.

Kararda, Harp Okulları Kanunu’nda yer alan, "Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır" hükmü ile "Türk askerinin bağlı olduğu temel ilke ve kurallara" dikkat çekildi.

Söz konusu kararla birlikte Teğmen Ö.S.'nin TSK'ya dönüş yolu açılmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okul Komutanlığında 10 Kasım 2023 yapılan Atatürk'ü Anma töreni sırasında Piyade Teğmen A.A.'nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışmanın sonucunda toplam yedi teğmen TSK'dan ihraç edilmişti.

TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ö.S.'nin ihraç kararı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce oy birliğiyle hukuka uygun bulunmuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19 Ocak 2024’te çok sayıda teğmenle birlikte TSK’dan ihracına karar verdiği Teğmen Ö.S.’nin avukatları İbrahim Yılmaz, Mustafa Güler ve İlter Aksoylu’nun bu kararın iptali için açtığı dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce 30 Ocak 2025’te “TSK’dan ihraç işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle ve oybirliğiyle reddedilmişti.

Bu karara İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz eden Teğmen Ö.S.’nin avukatları; “Ö.S.’nin WhatsApp grubundaki sözlerinin tarikat şeyhleri ve müritlerine yönelik olduğuna, inanç ve değerleri aşağılama amacı bulunmadığına, ayrıca bu paylaşımların Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenlerin üyesi olmadığı dönem mezunları WhatsApp grubunda paylaşıldığı için mesajların bu kişilere ulaşmadığına ve o sözler nedeniyle yürütülen ceza soruşturmasının da ‘hakaret’ suçlamasıyla yürütüldüğüne” dikkat çekmişti.

Milli Savunma Bakanlığı ise Ö.S.’nin avukatlarının itiraz gerekçelerinin mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ve kararın hukuka uygun olduğu yönünde savunma yapıp talebin reddedilmesini istemişti.

KARAR

Ancak dosyaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, geçtiğimiz 20 Şubat’ta Teğmen Ö.S.’nin TSK’dan ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti.

Kararda öncelikle, disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu vurgulanıp Harp Okulları Kanunu’nun “Ana ilkeler” başlıklı şu maddesi hatırlatıldı:

“Harp Okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Atatürk milliyetçiliği; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır. b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. (…) hükmüne yer verilmiştir.”

Kararın devamında da; olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“10 Kasım 2023 Atatürk’ü Anma Töreninde piyade teğmen A.A.’nın Atatürk’ün fotoğrafını uyarılara rağmen takmak istememesi ile başlayan ve devre arkadaşı olan diğer piyade teğmenlerin duruma tepki göstermeleri ile meydana gelen sürecin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilke ve değerlerinden, teğmenlerin Harp Okullarına girmelerinden itibaren aldıkları eğitimin niteliklerinden bağımsız bir biçimde irdelenemeyeceği açık olup, idarece zamanında gerekli tedbirler alınsa idi meydana gelmesi engellenebilecek olay sebebiyle, Kara Harp Okulu 174 . Dönem Mezunları arasında kullanılmakta olan WhatsApp gruplarında tepkisel birçok paylaşım yapıldığı, davacının da WhatsApp grubunda sarf edilmemesi gereken nitelikte sinkaflı sözler söylediği, olayın sebepleri ve meydana geliş biçimi içinde fevri şekilde paylaşılan sözlerin inanç değerlerini aşağılama kastı ile söylenmediği, nitekim davacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ceza soruşturmasının da hakaret suçu kapsamında yürütülmekte olduğu görülmektedir. Bu durumda, Türk askerinin bağlı olduğu temel ilke ve kurallar ile olayın sebebi ve meydana geliş biçimi gözetildiğinde, davacının eyleminin Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte bir tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik olarak tanımlanabilecek mahiyet ve ağırlığının bulunmadığı sonucuna varılmış olup, davacının Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası ile cezalandırılması işleminde hukuka uygunluk, aksi yöndeki ilk derece mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”