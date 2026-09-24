Kara Harp Okulu’nun 2024 mezuniyet töreninin ardından Subay Andı’nı okuyup kılıç çatan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dediklerin için ihraç edilen 5 teğmen yine adliyedeydi.

“Hakaret ve iftira” iddiasıyla için suç duyurusunda bulunan 5 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesinin şikayeti üzerine teğmenler ifade verdi. Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ile Deniz Demirtaş, Ankara Adliyesi’nde ifade verdi.

‘AÇIK KAYNAKLAR’ SAVUNMASI

Teğmenler, Gazeteci Ersin Eroğlu’nun “Teğmenler-Yeni TSK’nın Şifreleri” kitabındaki, YDK üyelerinin oylarının baskıyla değiştirildiği iddiaları üzerine Yargıtay’a başvurduğunu hatırlattı.

YDK üyelerinin karar sonrası terfi, tayin ve emeklilik durumlarına dikkat çektiklerini belirttti. Aleyhlerine oy kullanan üyelerin daha iyi görevlere, lehlerine oy kullananların ise pasif görevlere atandığı veya emekli edildiğini belirten teğmenler, bilgilerin de açık kaynaklardan edinildiğini ifade etti.

Ayrıca, Tümgeneral A.İ.’nin bir subayın sicil notuyla ilgili baskı yaptığı iddialarının da gündeme geldiğini belirten teğmenler, Kara Kuvvetleri Komutanı ve YDK üyelerini tanımadıklarını, bu nedenle herhangi bir husumetlerinin bulunmadığını söyledi.

BAŞVURULARI İŞLEME KONULMADI

Teğmenlerin ihracı yönünde oy kullanan 5 YDK üyesinin suç duyurusuyla açılan soruşturmanın arka planı, kurul üyelerine baskı yapıldığı iddialarına dayanıyor. Teğmenlerin avukatları, bu iddiaların araştırılması için Eylül 2025’te dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer ilgililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, teğmenler lehine oy kullanan bazı üyelerin emekliliğe zorlandığı veya görev yerlerinin değiştirildiği iddialarının da araştırılmasını istedi. Ancak Başsavcılık, iddiaların basın haberleri ve bir kitaba dayandığını, somut delille desteklenmediğini belirterek başvuruyu işleme koymadı.