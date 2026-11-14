Anayasa Mahkemesi (AYM), Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıçlı yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenin, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti. AYM başvuruyu, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu.
16 Ocak’ta ihraç edildiler
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında, disiplin soruşturması kapsamında 16 Ocak 2025’de Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmişti.
İKİ ÜYE BAŞVUYU İNCELEDİ
İhraç edilen 5 teğmen, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM, ise başvuruya konu ihlal iddialarının Anayasa ve AİHS’nin ortak koruma alanında olmadığına hükmetti. Yargılama giderleri de teğmenler üzerinde bırakıldı.
Başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi, üyeler Rıdvan Güleç ve Yıldız Seferinoğlu’ndan oluşan AYM İkinci Bölüm Üçüncü Komisyonu tarafından yapıldı.