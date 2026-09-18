30 Ağustos 2024'te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin bitiminde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve Subay Andı okuyan 5 teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılmıştı.



TSK'ya geri dönmek için hukuk mücadelesini sürdüren teğmenlere bir darbe de Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinden geldi.



PAŞALAR ŞİKAYET ETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI



TSK'dan atılmalarının ardından teğmenlerin bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine belediyede görev almaya başlarken, teğmen Ebru Eroğlu ise iş hayatına bir holding bünyesinde çalışarak devam etme kararı almıştı.





Teğmenlerin açıklamalarını ve sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösteren TSK Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri,



30 Ağustos 2024’te yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı okudukları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan 5 teğmen hakkında adli soruşturma başlatıldı. “kamu görevi nedeniyle alenen hakaret” ve “zincirleme iftira” iddiasıyla Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş'tan şikayetçi oldu.



Teğmenlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranarak adliyeye davet edilen 5 teğmen, yarın konu hakkında ifade vermek için adliyede hazır bulunacak.





NE OLMUŞTU?



Teğmenlerin 'disiplinsiz' davranışlar gerekçesiyle sevk edildiği TSK Yüksek Disiplin Kurulu'nda yapılan oylamada 5'e karşı 4 oyla teğmenlerin ordudan atılması kararlaştırılmıştı. Teğmenler, ilk aşamada oylamanın 7'ye karşı 2 oy ile TSK'da kalmaları yönünde çıktığı ancak devam eden süreçte bazı komutanların 'baskı' kullanarak oylamanın gidişatını değiştirdiğini iddia etmişti.



Teğmenler, avukatları aracılığıyla dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı bugün ise TSK'nın Genelkurmay Başkanı olan Selçuk Bayraktaroğlu'nun YDK üyelerine baskı uyguladığını iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.