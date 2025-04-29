Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi bölümü bittikten sonra kendi aralarında kılıç çatıp, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için “disiplinsizlik” suçlamasıyla TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin yürütmenin durdurulması ve ihraç işleminin iptali için açtığı davalarda Milli Savunma Bakanlığı ilk kez savunma yaptı.

12Punto’dan Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre; MSB’nin savunmasında, “TSK’nın, hizmetini aksatan, idari mekanizmasına ve üstlenmiş olduğu kamu hizmetinin yürütülmesine zarar veren ajanlarını bünyesi dışına çıkarması doğaldır” gibi bir ifadenin kullanılması dikkat çekerken, teğmenlerin bu eylemiyle “toplumda ayrışma başladığı, TSK’nın Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığının hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı, bu suretle de TSK’nın itibarının millet nezdinde zedelendiğinin anlaşıldığı” iddia edildi.