Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atarak subay andı okudukları kılıçlı yemin töreni nedeniyle disipline sevk edilmelerini eleştirdiği gerekçesiyle dava açıldı. “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla açılan ve hakkında üç yıla kadar hapis cezası istenen Bağcıoğlu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 16 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve çok sayıda partili Bağcıoğlu’na destek vermek için adliyedeydi. İzmir Adliye Sarayı çıkışında açıklamalar yapan Bağcıoğlu, “Emekli astsubaylarımızın tazminat sorunlarını, emekli binbaşılarımızın açlık sınırında maaş almalarını, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin kanunla tanınmış istihdam haklarının verilmemesini, askeri sağlık sisteminin kaldırılması nedeniyle askeri personelin yaşadığı zafiyetleri, ordu yardımlaşma grubunun askeri personelin yıllardır birikimlerine gerekli dönüşü yapmaması, şehit aileleri ve gazilerimizin açlık sınırında yaşaması gibi sorunlara yönelik nasıl gayret gösteriyorsak, nasıl haklarını savunuyorsak, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olduklarını ifade eden, hiçbir hukuk dışı oluşum içinde olmayan teğmenlerimizin de haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“TEĞMENLERİMİZİ ORDUEVİNDEKİ DÜĞÜNE BİLE SOKMADILAR”

Beş teğmenin adaletsiz bir şekilde TSK’den ihraç edildiğini savunan Bağcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu teğmenlerimiz ordudan ihraç edilmeye müteakip avukatlarının düğününe bile giremediler. Düşünün, yasaklı personel oldukları için düşünün bu teğmenler orduevine alınmıyorlar, bir düğüne… Siviller de girebilir biliyorsunuz davetli listesinde oldukları takdirde… - Orduevine bile kabul edilmediler. Bu kabul edilemez! Bu arkadaşlığımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bunun yanı sıra, idareci personelin ihraç edilmesi, iki tane çok tecrübeli, bilgili generalin bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dışında bırakmaları… Bir savcımızın Mustafa Kemal’in askerlerine destek verdiği için 1200 kilometre öteye tayin edilmesi… Benim tek üzüntüm; bu değerli insanların başına gelen bu mağduriyetler.

“TEĞMENLERİ TEHDİT EDENLERE SORUŞTURMA YOK”

Bunlara karşın, teğmenlerimize haysiyetsizce saldıran sosyal medya trolleri, adil yargılamayı etkileyen basın mensupları, ölümle tehdit eden cinayet şüphelisi hakkında hiçbir işlem yok.

“MESULİYET YÜKÜ HER ŞEYDEN AĞIRDIR, ÖLÜMDEN BİLE”

Bağcıoğlu, 12 askerin Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yer alan bir mağaradaki metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit olmalarının acısını yüreklerini parçaladığını söyledi. Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin haklarını helal etmesi için idari ve adli tahkikat sürecinin titiz ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, “Uzmanlar ihmal olduğunu değerlendiriyorlar. Bunların ortaya çıkarılmasını ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorlar. Biz de sayın genel başkanın belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak cenazelerin defnedilmesine müteakip Meclis’te soru önergeleri ve araştırma komisyonu kurulması için mekanizmaları işleteceğiz. Ben sadece şunu hatırlatıyorum: Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi; “Mesuliyet yükü her şeyden ağırdır, hatta ölümden bile.” Dolayısıyla bu evlatlarımızın mesuliyeti verilen makamların bu konuda gerekli adımları atıp, gerekli sonuçlara ulaşmasını ivedilikle bekliyoruz.”