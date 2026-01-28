30 Ağustos 2024 Kara Harp Okulu Mezuniyeti sonrası yapılan kılıçlı yemin 5 genç teğmenin TSK'dan ihracı ile sonuçlandı. Teğmenlerin açtığı iptal davalarından ise kararlar gelmeye başladı. Teğmen Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı kaldırıldı. Demirtaş mahkeme kararı ile görevine iade edildi.

SÖZCÜ Muhabiri İlknur Yağumli'nin haberine göre, Karar teğmen Demirtaş'a tebliğ edilmeden bir gün önce Milli Savunma Bakanlığı'nın ek bir beyan sunduğu ortaya çıktı. Bakanlık iade kararından bir gün önce davanın reddini talep etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOSYAYA SUNULDU

Teğmen Demirtaş'ın iade kararı Aralık 2025'te alındı ancak karar 23 Ocak'ta Demirtaş'a iletildi. Tebliğden bir gün önce 22 Ocak'ta Bakanlık, Teğmen Demirtaş'ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı mahkemeye sundu.

Demirtaş'ın paylaşımında Bakan Yaşar Güler'in "Teğmenler Mustafa Kemal'in Askerleriyiz dedikleri için ihraç edilmediler." sözlerine yanıt yer alıyordu. Demirtaş Güler'e yanıt olarak "Bizlerin oturduğu sıralarda sizler de oturup yemin ederek Atatürk'ü andınız. Atatürk'ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunu siyaset malzemesi olup bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz" ifadelerini kullandı. Bakanlık TSK'nın itibarının bu paylaşımla zedelendiğini iddia ederek davanın reddedilmesini istedi.

Karar bir gün sonra Bakanlığın talebinin aksine Deniz Demirtaş'ın göreve iadesi yönünde oldu.

İhraç edilen bir diğer teğmen olan Serhat Gündar hakkında da ek beyan sunan Bakanlık, Gündar'ın Yaşar Güler'e verdiği yanıtı gerekçe göstererek davanın reddini talep etti. Her iki beyanda da paylaşımlara ilişkin ekran görüntüleri, paylaşım tarihleri ve etkileşim sayıları yer aldı. Bakanlık teğmenlerin kamuoyunda nasıl karşılık bulduğunu takip ederken gözler diğer teğmenler hakkında verilecek kararlarda. İhraç edilen teğmenlerde Serhat Gündar ve İzzet Talip Akarsu'nun ilk duruşmaları 25 Şubat'ta görülecek