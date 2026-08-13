Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında general ve amirallerin terfileri ön plana çıktı, albaylar ile ilgili kararlar geri planda kaldı. 530 albayın görev süresi 2 yıl uzatıldı, yaş haddini doldurmayan bordo bereli Özel Kuvvetler subayı Komando Albay Alper Topsakal için ise 531’inci kadro bulunamadı.

6 AY GÖREV YAPABİLDİ

Emekliye sevk edilen Topsakal, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden ve disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edilen 5 teğmenin de komutanıydı. O da ihraç edildi ancak Ankara 19. İdare Mahkemesi, “Disiplinsizliği önlemediği” gerekçesiyle suçlanan Topsakal’a en fazla aylıktan kesme cezası verilebileceğini belirtti.

İMRALI KOMUTANI

Mahkeme “Hukuka uygunluk yoktur” diyerek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ‘TSK ile ilişiğin kesilme kararını’ iptal etti. Topsakal TSK’ya döndü. Ancak 6 ay görev yapabildi, YAŞ toplantısında 530 albayın görev süresi uzatılırken Topsakal emekliye sevkedidli. Meslek hayatı terörle mücadele ile geçen Topsakal babasının cenazesine bile katılamadı. Yüzbaşı rütbesindeyken teröristbaşının hükümlü olduğu İmralı Adası’nı koruyan Özel Kuvvetler birliğinin komutanlığını yaptı.

Pençe-Kilit, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı sınır ötesi operasyonlarına katıldı. 2024’de Kara Harp Okulu öğrenci Alay Komutanı oldu. Yemin krizi sonrası da 32 yıllık meslek hayatını tamamladı.