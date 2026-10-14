Yemen'deki Husi militanlarının salı günü gerçekleştirdiği füze saldırısında Suudi Aramco'nun Suudi Arabistan'ın doğusundaki yönetim merkezi vuruldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dahran’daki bir ofis kompleksini hedef alan saldırının sınırlı bir yangına yol açtığı ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Husilere ait füzelerin salı günü başkent Riyad da dahil olmak üzere ülkedeki çeşitli şehirleri hedef aldığını duyurdu.

HUSİLER TEHDİT ETMİŞTİ

Son füze saldırıları, ülke genelindeki havalimanlarını da hedef alan ve en az 18 kişinin yaşamını yitirmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan saldırı dalgasının devamı oldu.

Husilerin son eylemleri, koalisyonun Yemen’in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki bir petrol sahasının yakınında bulunan sivillere güvenlikleri gerekçesiyle bölgeden uzaklaşmaları uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Husilerin saldırısına müdahale eden koalisyon güçleri ise önceden uyarıda bulunmuş ve binaların boşaltılmasını emretmişti.

Ancak bir hava savunma füzesinin parçalanması sivil bölgelerde tahribata yol açtı. Koalisyon güçleri,müdahale sırasında parçalanan füzeden şarapnellerinin Dahran'daki bir yerleşime düştüğünü açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN TEMELİ SARSILDI

Çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte Suudi Arabistan’ın ekonomisinin temeli olan enerji altyapısı özellikle hedef alınıyor.

Ülkenin batısındaki Cazan rafinerisi daha önce düzenlenen bir saldırı nedeniyle kapalı kalmayı sürdürürken, Kızıldeniz kıyısındaki kritik bir petrol ihracat limanı da hedef alındı.

Aramco'nun petrolünü dünya pazarlarına ulaştıran ana hat konumundaki ülke çapındaki boru hattı ise geçen ay Irak'tan düzenlenen bir saldırının ardından geçici olarak devre dışı kalmıştı.

Basra Körfezi kıyısında bulunan Dahran, petrol mühendisliği üniversitesi, büyük bir hava üssü ve çöl ile körfez bölgesindeki dev sahalarıyla krallığın petrol ekonomisinin merkezinde.

İRAN TANKERLERİ VURUYOR

Orta Doğu genelinde gerilim yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik İran saldırılarının artması Basra Körfezi'ndeki petrol ihracatını yeniden donduruyor.

Denizcilik sektörü çalışanları, Boğaz'daki trafiğin bu ayın başlarında çatışma öncesi seviyelere yaklaşmasının ardından yeniden yavaşladığını belirtti.

Buna karşın, bölgenin önde gelen üreticilerinden yapılan yüklemelerde kesin bir değişim kanıtı görülmediği ve bir armatörün Boğaz geçişlerinde kısıtlama gözlemlemediği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) verilerine göre, 11 Ekim'de boğazdan geçen dört tanker farklı olaylarda kimliği belirsiz mühimmatlarla vuruldu.

Bu rakamın, kurumun bir önceki hafta kaydettiği günlük ortalama saldırı sayısının yaklaşık iki katı olduğu belirtildi.

TAM İYİLEŞMEYE BAŞLAMIŞTI...

Bloomberg tarafından derlenen tanker takip verileri, bir düzineden fazla süpertanker ile bazı Suezmax sınıfı geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fuceyre limanına yaklaşırken rotalarını geri çevirdiğini gösterdi.

Boğazda çalışan tankerlerin riski üstlenerek yüklerini diğer gemilere aktardığı gemiden gemiye transfer operasyonlarında bekleme süreleri uzarken, bu operasyonları yürüten bir armatör ise süreçte herhangi bir yavaşlama yaşamadığını kaydetti.

Son gerilimden önce Shell CEO'su Wael Sawan, Orta Doğu'dan çıkan petrol akışının kriz öncesi hacimlerin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştığını öngörmüştü.

Vitol Group Başkanı Russell Hardy de 6 Ekim'de Hürmüz'den günlük 12 milyon varil ham petrol ile 2 milyon varil işlenmiş akaryakıt çıktığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği'nin Sentinel 1 ve Sentinel 2 uydularından 12 Ekim'e kadarki yedi günlük döneme ait görüntüler, Suudi Arabistan'ın Körfez terminallerinde kullanılan yükleme şamandırası sayısının Eylül sonundaki 5-6 seviyesinden ortalama 4'e gerilediğini ortaya koydu.

Irak'ın güney terminalinde ise ekim ayı görüntülerinde 5 ila 6 tankerin yükleme yaptığı ve bunun Eylül sonuyla uyumlu olduğu gözlendi.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARDAN İNMİYOR

Bölgedeki gelişmeler petrol piyasalarını da hareketlendirdi. Pazartesi günü Brent petrolün varil başına 106 doların üzerine çıkan fiyatları salı günü hafif geriledi.

Suudi Arabistan'ın denizcilik şirketi Bahri'nin CEO'su Ahmed Ali Alsubaey, Riyad'da düzenlenen WPC Enerji Kongresi'nde yaptığı konuşmada, krallığın kararlılığını vurgulayarak, "Şu anda insanlar taşımacılığın, gemilerin ve tüm tedarik zincirinin önemli olduğunu biliyor; biz de meydan okuyarak ve dirençle teslimat yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Riyad'daki etkinlik, kentteki havalimanlarına yönelik ölümcül saldırılara rağmen gerçekleştirilirken, uluslararası petrol şirketlerinden çok sayıda yöneticinin katılımını iptal ettiği bildirildi.