Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından, bazı sosyal medya platformlarında okulların hedef alabileceğine dair içerikler paylaşılması üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İncelemelerde, “Bufalo58” kullanıcı adlı bir hesabın sohbet kanalında “Yarın Sivas’ta yeni bir haber duyacaksınız” şeklinde bir paylaşım yaptığı ve bu mesajın sosyal medyada yayıldığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda söz konusu hesabın 10. sınıf öğrencisi E.A.’ya ait olduğu tespit edildi. E.A., polis ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI

Bolu’da da “okul saldırısı” düzenleyeceğini belirttiği tehdit içerikli ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.