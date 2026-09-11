Yapay zeka şirketi Anthropic, Aralık 2025 ile Ağustos 2026 arasındaki dönemi kapsayan tehdit istihbaratı raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, şirketin Claude modellerinin seçim manipülasyonları, siber saldırılar, gözetleme ve biyolojik silah geliştirmeye hizmet edebilecek araştırmalar için kötüye kullanıldığı örneklere yer verildi.
Raporda yer alan bilgilere göre Anthropic, İstanbul merkezli BBS (Bilgi Birikim Sistemleri) Bilişim Teknolojileri ile bağlantılı olduğu belirtilen bir platformun Malezya'daki seçmenleri hedef almak üzere Claude'u kullandığını bildirdi.
TÜRK ŞİRKETİ SEÇİMLERE KARIŞTI
Yaklaşık bin sahte X hesabı, "Malaysia Pulse" (Malezya'nın Nabzı) isimli sahte bir haber sitesi ve uydurma dosyalardan oluşan platformun ücret karşılığında kamuoyunu etkileme hizmeti sunduğu aktarıldı.
Faaliyet kapsamında seçmenlerin bölgelerine göre profillendiği, sahte etkileşimlerin üretildiği ve bir muhalefet siyasetçisi ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik asılsız iddialar oluşturulduğu kaydedildi.
Şirket ilgili hesabı kapattığını bildirirken, faaliyetin gerçek kullanıcılar arasında yayıldığına dair kanıt bulunmadığını ekledi.
Türkiye bağlantılı bu vakanın yanı sıra Rusya, İran, Körfez ülkeleri, Güney Asya, Afrika ve Avrupa kaynaklı toplam dokuz etkileme operasyonunun raporda ele alındığı belirtildi.
YAPAY ZEKA İLE BİYOLOJİK SİLAH, FÜZE YAPTILAR
Raporda okuyanları şok eden başka olayların da altı çizildi. Rapora göre bir hükümetle çalıştığı tahmin edilen bazı araştırmacılar, biyolojik silah üretmek için Claude yapay zekasını kullandı.
Claude'un güvenlik parametrelerini bazı önermeler kullanarak aşan araştırmacıların hesabı, Claude ekibinin müdahalesiyle kapatıldı. Yapay zekanın verdiği bilgilerin son derece tehlikeli olduğu vurgulanı.
Raporda, Yemen'deki İran destekli Hüsi milislerinin de yapay zekayı kullanarak füze ve roket ürettiği ortaya çıktı.
Husiler, fırlattıkları füzelerin bilgilerini yapay zekaya vererek sistemlerini ve isabet oranlarını geliştirdi. Olayın fark edilmesi üzerine Antrophic araya girdi, Husi hesapları kapatıldı.
MİLYONLARI KORKUTAN İSTİFA
Raporun yayımlanma zamanlaması, Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon'ın güvenlik kaygıları nedeniyle istifa edeceğini duyurmasından iki gün sonraya denk geldi.
Sonbaharda halka arz planlayan Anthropic ve rakibi OpenAI'ın "kendi kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını ve hayatlarımızla kumar oynadığını" savunan Coxon, yapay zekanın on yılın sonuna kadar insan yaşamını tehdit edebileceğini öne sürdü.
Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi John Thickstun ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerden güvenli ve tehlikeli davranışları ayırmalarının beklenmesinin sorunlu bir konum yarattığını söyledi.
Thickstun, şirketlerin demokratik denetim ya da kamusal müzakere olmadan toplumun tamamını ilgilendiren değer yargılarında bulunmak durumunda kaldığını belirtti.
Anthropic ise tespit ettiği kötüye kullanım faaliyetlerini engellediğini ve yetkililerle bilgi paylaştığını bildirdi.