ABD ordusu, İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına misilleme olarak Çarşamba gecesi iki saat süren kapsamlı bir hava harekatı başlattı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik önceki gün gerçekleştirilen füze saldırısı girişimlerine yanıt olarak ağır bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

Bu operasyon, ABD'nin son altı gün içinde İran'a yönelik gerçekleştirdiği ilk doğrudan saldırı olarak kayıtlara geçerken, kısa bir duraklamanın ardından taraflar arasında yeniden tırmanan şiddet daha geniş çaplı bir bölgesel savaş riskini de beraberinde getirdi.

CENTCOM VURDUĞU HEDEFLERİ DUYURDU

Operasyon kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait onlarca noktanın hedef alındığı duyuruldu.

Vurulan noktalar arasında komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma sahaları ile denizcilik unsurları yer aldı.

CENTCOM, bu harekatın İran ve desteklediği grupların Amerikan güçlerine, ticari gemilere ve komşu Körfez ülkelerine yönelik oluşturduğu tehditleri daha da azaltmayı amaçladığını vurguladı.

Operasyonun ardından uluslararası petrol göstergesi olan Brent ham petrolünün varil fiyatı, Asya işlemlerinde yüzde 1,2 düşüş yaşayarak 89,68 dolardan işlem gördü.

TRUMP AÇTI AĞZINI, YUMDU GÖZÜNÜ

Saldırılar öncesinde Fox News kanalına ve Çarşamba günü Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok sert karşılık vereceklerini belirtti.

Tahran'ın Amerikan güçlerine beş füze fırlattığını söyleyen Trump, bu adımı bir "sürpriz" olarak nitelendirdi.

Füzelerin engellenmesine rağmen İran'ın yine de saldırı girişiminde bulunduğunu ifade eden Trump, vurma sırasının kendilerinde olduğunu ve günün birinde bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görüleceğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Son balistik füze krizi, ABD ve Suudi Arabistan'ın Salı günü Irak'taki İran destekli milislere düzenlediği harekatın ardından gelişti.

Söz konusu harekat, İran'ın Amerikan askeri hedeflerine ve Suudi Arabistan altyapısına yönelik üç gün süren insansız hava aracı saldırılarına bir yanıt niteliğindeydi.

Bu olaylardan bağımsız olarak gelişen balistik füze saldırısında ise İran Devrim Muhafızları Ordusu, hava uzay kuvvetlerinin Ürdün'deki Amerikan hava üssünü ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı karargahını birkaç balistik füzeyle hedef aldığını öne sürmüştü.

CENTCOM ise fırlatılan tüm füzelerin havada imha edildiğini doğruladı.