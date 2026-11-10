ABD, konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İran'dan gelen bir tehdit gerekçesiyle Pazartesi günü İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü RAF Mildenhall'da konuşlu bulunan Amerikan uçaklarını tahliye etti.

Yetkililer, söz konusu tehdidin acil bir duruma mı yoksa daha genel bir kapsama mı işaret ettiğinin ABD'li yetkililer arasında değerlendirilmeye devam ettiğini aktardı.

Uçuş takip verileri ve sürece dair bilgi sahibi bir diğer yetkiliye göre, Mildenhall üssünü kullanan iki ABD yakıt ikmal tankeri sabah saatlerinde Almanya'ya yönlendirildi.

Günün ilerleyen saatlerinde ise üsteki diğer bazı tanker uçaklar Almanya ve farklı noktalara nakledildi.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, askeri varlıkların hareketine ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken Amerikan uçaklarının çeşitli gerekçelerle üsler ve harekat noktaları arasında rotasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum talebini Pentagon'a iletti.

TERÖR SALDIRISI UYARISI

Gelişmeler kapsamında ABD ordusu, hem RAF Mildenhall hem de yine Amerikan güçleri tarafından kullanılan RAF Lakenheath üslerindeki güvenlik duruşunu "FPCON Charlie" seviyesine yükseltti.

Bir ABD yetkilisi, bu seviyenin istihbaratın olası bir terör eylemine işaret ettiği durumlarda devreye alındığını kaydetti.

Güvenlik önlemlerindeki bu artış daha önce askeri haber sitesi War Zone tarafından duyurulmuştu.

Söz konusu hareketlilik, Pentagon'un geçtiğimiz ay İngiltere'deki bir diğer üs olan RAF Fairford'da bulunan B-1 bombardıman uçaklarını ABD'ye geri çekmesinin ardından yaşandı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre yetkililer, Amerikan pilotlarını öldürmeyi ve insansız hava araçları dahil çeşitli yöntemlerle uçakları hedef almayı amaçlayan İran destekli karmaşık bir plan nedeniyle endişe duymuştu.

'SINIR TANIMAYAN SALDIRI' SÖZÜ VERMİŞTİ

Tahran yönetimi ise ABD'nin olası saldırılarına verilecek karşılığın Orta Doğu'nun ötesine geçeceğini ifade etmişti.

Görüşmeye yakın bir kaynak, Kongre'nin üst düzey siyasi ve istihbarat liderlerinden oluşan "Sekizler Çetesi"ne Pazartesi günü İran'ın tehditleri hakkında bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, Ekim ayında yaptığı açıklamada İran'ın Orta Doğu'daki ABD personelini hedef alma planlarında "ileri aşamalarda" olduğunu kaydetmiş ve bölgedeki diplomatların ani tahliyesine bu durumu gerekçe göstermişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Pazartesi günü konuya ilişkin soruya, "Tehdide karşı insanları oradan uzaklaştırarak önlem aldık" yanıtını verdi.