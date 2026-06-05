JP Morgan, Türkiye şirket tahvil pozisyonunu nötr seviyesine yaklaştırdı.

Yayımlanan raporda, İran savaşı, enerji fiyatlarındaki yükseliş, yerel siyasi gelişmeler ve değerlemelerdeki ayrışmanın CEEMEA bölgesindeki şirket tahvili görünümünü önemli ölçüde değiştirdiği belirtilirken, portföylerde risk azaltma stratejisine geçildiği ifade edildi.

JPMorgan, yüksek getirili Türk tahvilleri yerine Dubai gayrimenkul şirketleri ile Ukrayna ve Afrika şirket tahvillerini tercih ettiğini kaydetti.

CARİ DENGE VE ENERJİ FATURASI UYARISI

JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmesinde enerji fiyatlarındaki yükselişin cari denge üzerindeki baskıyı artırabileceğine vurgu yaptı.

Yayımlanan raporda, Türkiye’nin 12 aylık cari açığının Mart ayı itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine ulaştığı aktarılırken, bankanın ekonomistlerinin net enerji ithalatının bu yıl 66,5 milyar dolar olmasını beklediği ifade edildi.

Kuruluş aynı zamanda seçim olasılığına dair tartışmaların ve dolarizasyon riskinin yakından izlendiğini belirtirken, yetkililerin kur istikrarını korumaya yönelik duruşunun Türk lirasını desteklemeye devam ettiğini değerlendirdi.

BAZI TAHVİLLERDE TAVSİYE DÜŞÜRÜLDÜ

JPMorgan, yenilenebilir enerji üretim ve elektrik dağıtım şirketlerinin bazı tahvilleri ile çimento şirketlerine ait tahvillerde tavsiyesini “nötr” seviyesine indirdi.

Ayrıca Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi’nin bazı sermaye benzeri tahvilleri ile Türkiye Varlık Fonu tahvillerinde de tavsiye düşürüldü.

Yayımlanan raporda, yüksek riskli şirket tahvillerinde temkinli duruş benimsenirken, daha kısa vadeli ve görece düşük riskli ihraçların tercih edildiği aktarıldı.

JPMorgan’ın öne çıkardığı Türk ihraçları arasında TAV Havalimanları, Mersin Limanı ve Limak Liman tahvilleri yer aldı.

JPMorgan, Türkiye’de makroekonomik görünümün seyrinin önümüzdeki dönemde tahvil tavsiyeleri açısından belirleyici olmaya devam edeceğini de dile getirdi.