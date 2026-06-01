Kaliforniya'nın San Luis Obispo County bölgesindeki Morro Bay çevresinde yer alan kıyı kumulları, yıllardır hem doğal rüzgar hareketleri hem de insan kaynaklı baskılar nedeniyle aşınma sorunuyla karşı karşıya. Özellikle 'blowout' olarak adlandırılan büyük çukurlar, rüzgarın kumu hızla taşımasına neden olarak kumulların dengesini bozuyor.

KUMUN KAÇIŞINI DURDURUYOR

Restorasyon çalışmaları kapsamında bu çukurların içine saman balyaları yerleştirildi. Saman, rüzgarın hızını düşüren geçici bir bariyer görevi görüyor. Böylece daha önce savrulup giden kum yeniden birikmeye başlıyor ve kumullar zamanla doğal şekline kavuşabiliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem yalnızca kumu tutmakla kalmıyor. Kumun yeniden birikmesiyle birlikte yerel bitki türlerinin kök salması kolaylaşıyor ve erozyonun etkisi azalıyor. Projenin bir parçası olarak istilacı bitkilerin temizlenmesi ve yerel türlerin yeniden yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütülüyor.

HEDEF HASSAS TÜRLERİ KORUMAK

Morro Bay'deki kumullar çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Kum tepelerinin bozulması, bu canlıların yaşam alanlarının da zarar görmesine neden oluyor. Yetkililer, saman balyalarıyla yapılan müdahalenin özellikle hassas bitki türlerini korumak ve kıyı ekosisteminin doğal dengesini yeniden kurmak için uygulandığını belirtiyor.

Yaklaşık 4 millik kıyı şeridini kapsayan restorasyon çalışmalarında saman balyalarının yanı sıra yerel bitkilerin ekimi ve insan trafiğinin sınırlandırılması gibi yöntemler de kullanılıyor. Uzmanlar, kumulların kıyıları fırtınalara ve erozyona karşı koruyan doğal bariyerler olduğunu, bu nedenle korunmalarının büyük önem taşıdığını vurguluyor.