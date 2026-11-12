Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yeni bir sürecin başlayabileceği iddia edildi. Meclis'te sayıları 1000'i aşan dosyalar arasından rüşvet, yolsuzluk ve cinsel suç iddialarını içerenlerin öncelikli olarak ele alınması gündemde.

Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ağır suçlamalar içeren dosyaların daha fazla bekletilmemesi yönünde görüş bildirdi.

GÖZLER BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASINA ÇEVRİLDİ

AKP kulislerinde, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından dokunulmazlık dosyalarının TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine taşınabileceği konuşuluyor.

Özellikle Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların gündeme alınması beklenirken, bazı AK Parti kurmaylarının dosyaların uzun süredir bekletilmesinden rahatsızlık duyduğu öne sürülüyor.

AKP'DE İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iktidar partisinde farklı yaklaşımların bulunduğu belirtiliyor.

Parti içindeki bir kesimin rüşvet, yolsuzluk ve cinsel suç iddialarını içeren dosyaların vakit kaybedilmeden görüşülmesini istediği, diğer kesimin ise sürecin yasama döneminin sonuna bırakılmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Hangi dosyaların öncelikli olarak ele alınacağı ve nasıl bir takvim izleneceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun belirleyici olacağı ileri sürülüyor.

SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR

Kulislerde en fazla konuşulan isimlerden biri ise Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül.

Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "kara para aklama", "dolandırıcılık" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarını içeren bir fezleke hazırlandığı iddia ediliyor.

Söz konusu dosyanın Meclis'e ulaşmasının ardından Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde adım atılabileceği öne sürülüyor.

MASADA ÜÇ FARKLI SENARYO VAR

Ankara kulislerinde dokunulmazlık dosyalarına ilişkin üç olasılık üzerinde duruluyor.

İlk senaryoda ağır suçlamalar içeren dosyaların bütçe görüşmelerinin ardından topluca ele alınması, ikinci senaryoda işlemlerin yasama döneminin sonuna ertelenmesi, üçüncü senaryoda ise yalnızca Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyanın gündeme getirilmesi ihtimalleri konuşuluyor.

Henüz resmi bir takvim açıklanmazken, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin nihai kararın TBMM'deki anayasal süreç sonucunda verileceği belirtiliyor.