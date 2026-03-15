Yunanistan ABD-İran savaşını gerekçe göstererek gayriaskeri statüdeki Kerpe Adasına Patriot hava savunma sistemi ve füze bataryası yerleştirdi. Şimdi de Gökçeada’nın hemen karşısında ve 3 mil mesafede bulunan Semadirek adasına Patriot konuluyor. Semadirek adasının askerden arındırılmış olması ve askeri tahkimat yapılamayacağı 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Lozan Boğazlar Sözleşmesinde açıkça yer alıyor.

Bizim 2.5 milyar dolar ödeyerek Rusya’dan 2019 yılında aldığımız S-400 hava savunma sistemi ise depoda duruyor. İran’dan atılan füzeleri NATO’nun Malatya’ya yerleştirdiği Patriot’lar durduracak. S-400’ler yüzünden ABD Türkiye’yi F-35 projesinden çıkardı. Projeye dahil olmak için çözüm aranırken ABD İran savaşı çıktı. Türkiye’ye 3 füzenin parçaları düştü ama S-400’ler hangardan çıkamadı.

2.5 MİLYAR DOLAR VERDİK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha önce yaptığı açıklamada ‘’S-400’lerin düğmesine bastığımızda, ne olduğunu merak edenler görür” demişti. Siyasiler ve emekli askerler ise SÖZCÜ’ye şunları söylediler:

CEM GÜRDENİZ MADDE MADDE SIRALADI

Lafla değil icraatla cevap verilmeli

Mavi Vatan kavramının mimarı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Yunanistan’ın adalara Patriot sistemleri koymasını SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Gürdeniz atılan adımların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Yunanistan Türkiye’ye karşı stratejik biçimde mevzileniyor, etrafımızda bir çerçeve yaratma peşinde. Bu durum bildiri ile geçiştirilemez. Küstahlığa lafla değil icraatla cevap verilmeli” dedi.

Türkiye bunları yapmalı

-KKTC’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kurulmalıdır

-KKTC’ye hava savunma teknolojili firkateyn gönderilmelidir.

-Mağusa’da deniz üssü oluşturulmalıdır.

-Geçitkale’deki SİHA ve İHA Üssümüz Ana Jet Üssü yapılmalıdır

-Kıbrıs karasularında sondaj gemilerimiz faaliyete başlamalıdır.

Erdoğan KARAKUŞ (Emekli Hava Korgeneral): Semadirek adası gayriaskeri statüde ve silahlandırılamaz. Türkiye ana karasına çok yakın ve oraya konuşlanacak Patriotlar Trakya’ya kadar Türk hava sahasını etkiler, ateşlendiği anda uçağı bile düşürür. Hem savunma hem saldırı amaçlı kullanılır. Yunanistan’ın 6 Patriot bataryası vardı 6 adet de ABD verdi. 130 adet F-16’sını da Block-70 yaparak yeniliyor. Bir ülkenin havadaki üstünlüğü çok önemli.

Utku ÇAKIRÖZER: (CHP- TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi) Biz S-400’leri düşürdüğünüz Rus uçağın diyeti olarak aldık. Yazılım konusunda da tereddütlerim var. İran’dan 3 füze geldi, 3’ünü de NATO Patriotları durdurdu. Onlar olmasa ne yapacaktık? Çelik Kubbe nerede, S-400’ler nerede? 2,5 milyar dolar verdik hangara gömdük.’’

Turhan ÇÖMEZ (İYİ Parti Grup Başkanvekili): İktidar ‘Bize Patriot vermiyorlar, biz de Rusya S-400 aldık’ dedi. 2,5milyar dolar ödedik, Bunun etki analizi yapılmadığı için F-35 projesinden çıkarıldık. Şimdi ülkemize yönelen füzeleri NATO sistemi tespit edip engelliyor. Çelik kubbemiz nerede, S-400’ler nerede?

KIBRIS RUM KESİMİ’Nİ CEPHANELİĞE ÇEVİRME YARIŞI SÜRÜYOR

Avrupa’dan Kıbrıs’a devasa yığınak

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemelerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yoğun askeri sevkiyatına devam ediyor.

YARDIMA KOŞTULAR

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, İngiliz birliklerin bulunduğu Akrotiri üssüne 2 Mart’ta İran’dan atılan dronun çarpması ile Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talep etmişti. Çağrı üzerine:

-İngiltere 6 adet F-35 savaş uçağı, Martlet füzeleriyle donatılan iki AW159 Wildcat helikopter. 1 adet Merlin Mk2 tipi helikopter. HMS Dragon savaş gemisi

-Yunanistan: 4 adet F-16 savaş uçağı.

-Fransa: Charles de Gaulle uçak gemisi grubu.

-Almanya: FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni.

-İtalya: Federico Martinengo firkateyni ve

-Hollanda: HNLMS Evertsen hava savunma firkateyni.

-İspanya: Cristobal Colon firkateyni.