Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimlerini sürdürüyor. Yapılan incelemeler sonucunda Ankara’da satışı yapılan bir çocuk giyim ürününün sağlığa zararlı olduğu belirlendi. Bakanlık, ürünün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.
GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında çocuk ürünlerine yönelik incelemelerini sıklaştırdı. Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde, bir çocuk giyim ürününün güvensiz olduğu tespit edildi.
Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklenirken, Bakanlık yetkilileri söz konusu ürünün satışının durdurulması ve piyasadan toplatılması talimatını verdi.
Ailelerin, çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten yetkililer, tüketicilerin şüpheli ürünleri ilgili mercilere bildirmesi çağrısında bulundu.