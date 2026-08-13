Sabah alarmı çalar çalmaz yataktan fırlayamıyorsanız yalnız değilsiniz. Bazı burçlar için tek bir alarm asla yeterli olmuyor. Telefonu 5 dakika arayla kuruyor, her alarmda “Bu kez kalkıyorum” diyor ama o an geldiğinde yorgan hâlâ çok daha cazip geliyor.

Astrolojiye göre bazı burçlar güne başlamak yerine alarmı ertelemeyi tercih ediyor. Hatta onların telefonundaki alarm listesine bakan biri, sabah için özel bir operasyon planlandığını düşünebilir. İşte tek alarmla uyanamayan ve erteleme tuşunun müdavimi olan 4 burç!

Yengeç

Yengeç için ilk alarmın görevi uyanmak değil, sabahın geldiğini haber vermektir.

İlk alarm çalar: “Bilgin olsun, sabah oldu.”

İkinci alarm: “Hazırlanmaya başla.”

Üçüncü alarm: “Gerçekten hazırlan artık.”

Dördüncü alarm ise artık açık bir tehdit gibidir: “Geç kalıyorsun!”

Üstelik bütün bu alarmlar gece yatmadan önce büyük bir özgüvenle kurulur. Yengeç, telefonu ayarlarken sabah erkenden kalkacağından emindir. Sabah olduğunda ise o özgüvenden eser kalmaz. Alarmı susturup yastığa biraz daha sarılmak çok daha kolaydır.

Balık

Balık burcunun alarmı aslında uyanmak için değil, uykuyu parçalara bölerek biraz daha uzatmak için vardır.

Telefon 5 dakika arayla çalar. Balık her seferinde alarmı kapatır ve hiçbir şey olmamış gibi uykusuna devam eder. Öyle ki bir süre sonra alarm yalnızca Balık'ı değil, evdeki herkesi uyandırmaya başlar.

Ev halkı uyanır, komşular güne başlar, kedi bile mama beklemeye koyulur...

Balık ise beşinci alarmın ardından gözlerini açıp büyük bir şaşkınlıkla aynı cümleyi kurar:

“Zaten kalkacaktım.”

Terazi

Terazi'nin sabahları alarmdan çok karar verme süreciyle geçer.

Alarm çalar. Telefon eline alınır.

“Şimdi kalksam mı?”

“Beş dakika daha uyusam ne olur?”

“Aslında kalkabilirim...”

“Ama biraz daha uyusam da olur.”

Sonuç ise neredeyse her zaman aynıdır: Ertele.

Beş dakika sonra aynı toplantı yeniden yapılır. Terazi için sabahın en uzun süren işi yataktan kalkmak değil, kalkıp kalkmamaya karar vermektir. Bu yüzden telefonundaki “Ertele” butonu, alarmdan çok daha aktif çalışır.

Boğa

Boğa'nın alarm listesine bakan biri, sabah için önemli bir görev olduğunu düşünebilir.

07.00, 07.05, 07.10, 07.15...

Çünkü Boğa, tek bir alarmın insanı yataktan kaldırabileceğine pek güvenmez. İlk alarm deneme, ikincisi hazırlık, üçüncüsü ciddi uyarı, dördüncüsü ise artık son şanstır.

Fakat bütün bu planın karşısında güçlü bir rakip vardır: yatak konforu.

Her alarm çaldığında Boğa'nın aklından aynı cümle geçer: “Tamam, bu sefer kesin kalkıyorum.”

Ancak o “kesin”, Boğa'nın dünyasında genellikle yalnızca 5 dakika sürer. Telefon susturulur, yorgan biraz daha çekilir ve sabah planı bir sonraki alarma bırakılır.

Sonunda alarm sayısı artar, uyanma saati değişmez. Çünkü bazı burçlar için güne başlamanın en zor kısmı gözlerini açmak değil, yorganla vedalaşmaktır.