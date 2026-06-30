Brezilya’nın Curitiba kentinde, Bom Retiro mahallesinde yaşayan iki Alman göçmeni kız kardeş, evlerinin mutfağında faturaları ödeyebilmek için küçük bir atıştırmalık üretmeye başladı. Elindeki un, su, iri tuz ve ev tipi bir fırın gibi malzemeleri kullanan kardeşlerin ortaya çıkardığı ürün kısa sürede mahallede ilgi görmeye başladı.

Başlangıçta kapı kapı satılan ve yerel pazarlarda sunulan bu atıştırmalık, kısa sürede Curitiba’da bilinir hale geldi. Ailelerin de sürece katılmasıyla üretim küçük ölçekli bir ev girişiminden daha düzenli bir işe dönüştü.

Artan ilgiyle birlikte iş, küçük üretimden bölgesel bir markaya evrildi. Anlatıya göre süreç içinde şirketleşme adımları atıldı ve ürünler Güney Brezilya’nın farklı eyaletlerine yayılmaya başladı. Yıllar içinde bu küçük girişim, daha büyük gıda şirketlerinin dikkatini çekti.

PEPSİ SATIN ALDI

1970’lerin ortasında PepsiCo tarafından yapılan satın almayla birlikte marka, ülke çapında büyüyen bir atıştırmalık devine dönüştü. Bugün Elma Chips adıyla bilinen yapı, Brezilya’da nesillerin hafızasında yer eden en yaygın atıştırmalık markalarından biri haline geldi.