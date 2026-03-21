Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve artan maliyetler nedeniyle elektrik tasarrufu hayati bir önem kazanmış durumda. Vatandaşlar, klima ve ısıtıcıların yüksek tüketimine aşina olsa da, yapılan son teknik incelemeler elektrikli fırınların enerji yoğunluğunu çarpıcı rakamlarla ortaya koydu.

65 BUZDOLABINA BEDEL

Teknik verilere göre, standart bir elektrikli fırının nominal gücü 2000 ile 5000 Watt arasında değişirken, bir buzdolabının gücü 300 ile 800 Watt aralığında kalıyor. Yapılan matematiksel modellemeler, bir fırının çalışma esnasında harcadığı anlık enerjinin, aynı anda çalışan yaklaşık 65 adet buzdolabının toplam tüketimine eşdeğer olduğunu gösteriyor.

Buzdolapları mevcut soğuk havayı muhafaza etmek için düşük enerji harcarken; fırınlar, oda sıcaklığındaki bir alanı çok kısa sürede 200°C ve üzerine çıkarmak için yoğun bir kaynak kullanıyor. Ukrayna'daki kullanım alışkanlıklarına göre, bir fırın ayda ortalama 40 ile 90 kWh arasında ek tüketim oluşturabiliyor.

TÜKETİCİLERE TASARRUF ÖNERİLERİ

Uzmanlar, fırın kullanımından vazgeçmeden maliyetleri düşürebilecek şu somut adımları öneriyor:

Erken Kapatma Yöntemi: Yemeğin pişmesine 5-10 dakika kala cihazın kapatılarak, fırın içindeki mevcut sıcaklığın pişirme işlemini tamamlaması için kullanılması.

Isı İzolasyonu: Pişirme süresince fırın kapağının her açılışında içerideki ısının hızla tahliye olduğu ve cihazın bu ısıyı geri kazanmak için ekstra güç harcadığı uyarısı yapılıyor.

Ekipman Seçimi: Isıyı daha iyi tutan koyu renkli ve ağır malzemeden yapılmış fırın kaplarının tercih edilmesi.

Toplu Pişirme: Fırının her seferinde yeniden ısınması için gereken yüksek enerjiyi minimize etmek adına, birden fazla yemeğin aynı anda pişirilmesi.