Kasım 2003'te Sao Paulo'nun doğu bölgesinde yer alan Tiquatira Deresi kenarındaki metruk ve çöplük alanı ağaçlandırmaya başlayan 73 yaşındaki eski şirket yöneticisi Helio da Silva, aradan geçen süreçte tek başına yaklaşık 41 bin ağaç dikti.

İlk olarak bölgeye Atlantik Ormanı'na özgü jequitiba ağacı tohumu eken da Silva'nın diktiği ilk 200 fidan tahrip edildi. Çalışmalarına devam ederek 400 fidan daha diken da Silva, bu fidanların da zarar görmesi üzerine dikim hedefini 5 bin ağaca çıkardı. Üçüncü denemede fidanların tutması üzerine proje çevre sakinleri ve yetkililerin dikkatini çekti. Da Silva, 2005 yılında dönemin Sao Paulo Çevre Sekreteri Eduardo Jorge ile görüşerek destek talebinde bulundu.

KAMUSAL BİR PROJEYE DÖNÜŞTÜ

Atılan adımların ardından alan, 2008 yılında kamusal bir projeye dönüştürülerek "Tiquatira Lineer Parkı" adı altında resmen park ilan edildi. Günümüzde Tiquatira Deresi boyunca 3,2 kilometre uzanan park, toplam 320 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

BÖLGESEL EKOSİSTEM YENİDEN CANLANDI

Farklı envanter kayıtlarına göre 162 ila 170 arasında değişen yerli ağaç türüne ev sahipliği yapan alan, kentin içinde yeşil bir koridor oluşturdu. Söz konusu bitki örtüsünün bölgedeki kentsel ısı adası etkisini azalttığı ve daha önce alanı terk eden yaban hayatı türlerinin bölgeye geri dönmesini sağladığı kayıtlara geçti.

Diktiği tüm ağaçların envanterini tutmaya devam eden Hélio da Silva, toplam ağaç sayısını 50 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.