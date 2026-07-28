Evde kullanmadığınız ışıkları söndürüyor, çamaşır makinesini ekonomik modda çalıştırıyorsunuz ama elektrik faturanız hala beklediğinizden yüksek geliyor. Çünkü evinizde köşe bucak saklanan ve siz uyurken bile cüzdanınızı emmeye devam eden gizli enerji kaçakçıları var. Teknoloji dünyasında buna "Bekleme Modu" ya da Stand-by deniyor. Televizyonun altındaki o küçük kırmızı ışık, bilgisayarın uyku modu ya da prize takılı bırakılan boş şarj aletleri kapat düğmesine basmış olsanız bile elektrik harcamaya devam ediyor.

FİŞİ ÇEKİLMEYEN CİHAZLAR HAYALET ELEKTRİK TÜKETİYOR

Bir cihazın prize takılı olması, içindeki devrelerin sürekli aktif kalması demektir. Tek bir cihazın bekleme modunda harcadığı enerji küçük görünse de, evdeki tüm cihazlar birleştiğinde yıllık faturanızın neredeyse yüzde 15'ini hiç kullanmadığınız bu "hayalet elektrik" oluşturuyor. Bu gizli listenin başında ise hızlı başlatma modunda bırakılan oyun konsolları, kumandadan kapatılan televizyonlar ve tamamen kapatılmak yerine uyku moduna alınan bilgisayarlar geliyor. Telefonunuz ucuna takılı olmasa bile prize takılı kalan şarj adaptörleri de arka planda elektrik çekmeyi sürdürüyor.

HAYALET ELEKTRİĞİ KÖKÜNDEN KESMENİN YOLU

Her akşam yatmadan önce evdeki tüm fişleri tek tek çekmek tam bir işkenceye dönüşebilir. Üstelik bazı prizler dolapların veya yatakların arkasında kalıyor. İşte bu noktada en pratik çözüm olarak anahtarlı uzatma kabloları ve akıllı prizler imdada yetişiyor. TV ünitesinin arkasındaki tüm cihazları tek bir anahtarlı uzatma kablosuna bağlayıp gece yatarken tek tuşla hepsinin elektriğini kökten kesebilirsiniz. Ya da evinizdeki prizleri akıllı prizlerle değiştirip cep telefonunuzdan zamanlama ayarlayarak, siz uyurken cihazların elektriğinin otomatik olarak kesilmesini sağlayabilirsiniz. Küçük bir detay olarak, modemi bu sistemin dışında tutmak gerekiyor; aksi takdirde internet kesileceği için akıllı prizi uzaktan kontrol etme şansınız kalmıyor.