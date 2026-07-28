Kendi parasıyla aldığı çöp torbaları ve basit ekipmanlarla her gün nehre giren genç, plastikleri ve uzun süredir biriken diğer atıkları elle topladı. Çalışma boyunca günde yaklaşık 10 kilogram çöp çıkardığı belirtildi.

HER GÜN ÜÇ SAAT ÇALIŞTI

Tabahi, her gün saat 15.00 ile 18.00 arasında nehirde çalıştı. Yoğun koku, çamur, enfeksiyon riski ve bölgede görülen yılanlara rağmen temizliği sürdürdü. Nehir kıyılarında plastik atıkların yanı sıra kanalizasyon çıkışlarının da bulunduğu aktarıldı.

Bir buçuk ayın sonunda nehir yatağı ve kıyılarından iki kamyonu aşan miktarda çöp çıkarıldı. Atıkların büyük bölümünü plastik şişeler, poşetler ve ambalajlar oluştururken, suyun akışını engelleyen yosun tabakaları da temizlendi.

NEHİR KIYISINA İNSANLAR GERİ DÖNDÜ

Temizliğin ardından daha önce kötü koku ve kirlilik nedeniyle kullanılmayan nehir kıyılarında hareketlilik yeniden başladı. Bölge sakinlerinin kıyıya dönmeye başladığı, çocukların nehir çevresinde yeniden vakit geçirdiği belirtildi.

Tabahi’nin çalışmasına ait görüntüler sosyal medyada yayılırken, Mahindra Group Başkanı Anand Mahindra da genç çevre gönüllüsünün çabasını paylaşarak destek verdi. Tek başına yürütülen çalışma, ülkede nehir kirliliği ve bireysel çevre mücadelesi konusunda dikkat çeken örneklerden biri oldu.