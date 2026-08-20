Maine eyaleti kıyısındaki 7,5 hektarlık ıssız adayı çocukluk hayalini gerçekleştirmek için satın alan Sewall, bölgeyi turizm tahribatından korumak adına tüm mülkiyetini koruma örgütlerine devretti. ÇOCUKLUK HAYALİNİ YAŞAMADI Jane Sewall, 7 yaşından itibaren ailesiyle sık sık ziyaret ettiği metruk adayı 1964 yılında 27 yaşındayken satın aldı. Arazideki harap yapıları yıkarak kendine küçük bir ev inşa eden Sewall, yaklaşık 20 yıl boyunca adada doğayla baş başa bir yaşam sürdürdü. TURİZM TEHDİDİNE KARŞI BÖLGEYİ KORUMA ALTINA ALDI Zamanla adaya gelen ziyaretçilerin ateş yakması, çöp bırakması ve doğal çevreye zarar vermesi üzerine Sewall harekete geçti. Yerel gazetelere mektuplar yazarak kamuoyu oluşturan Sewall, 1986 yılında adanın tamamını Maine Audubon Society'ye bağışlayarak alanın yaban hayatı koruma sahası ilan edilmesini sağladı. CADI ADASI GÜNÜMÜZDE NASIL KULLANILIYOR? Günümüzde Kıyı Nehirleri Koruma Vakfı yönetimine geçen Cadı Adası, doğallığının korunması amacıyla kasıtlı olarak yerleşime kapalı tutuluyor. Arazide yer alan kısa yürüyüş parkurları ve doğa eğitim alanları, adanın çocuklara yönelik çevre bilim kamplarında kullanılmasına imkan tanıyor.

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