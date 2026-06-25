Curaçao kıyılarındaki mercan resiflerinde bulunan ve "dev fıçı süngeri" olarak bilinen tür, okyanuslardaki en uzun ömürlü hayvanlar arasında gösteriliyor. Araştırmacılar, büyüme hızı ile boyutunu karşılaştırarak yaşının 2 bin ila 2 bin 500 yıl arasında olabileceğini hesapladı.

23 ASIR BOYUNCA AYNI RESİFTE KALDI

Bilimsel adı Xestospongia muta olan canlı, yaşamı boyunca bulunduğu mercan resifinden ayrılmadı. Henüz mikroskobik bir larvayken deniz tabanına tutunan tür, yüzyıllar boyunca aynı noktada büyümeye devam etti.

Araştırmacılar, bu canlı hayattayken Roma İmparatorluğu'nun yükselişine ve çöküşüne, Orta Çağ'a, coğrafi keşiflere ve modern çağın başlangıcına tanıklık ettiğini belirtiyor. Bu nedenle tür, deniz ekosistemlerinin en dikkat çekici uzun ömür örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

ÖMRÜ BOYUNCA YÜZ MİLYONLARCA LİTRE SUYU TEMİZLEDİ

Dev fıçı süngerleri, deniz suyunu vücutlarındaki gözeneklerden geçirerek besleniyor. Bu süreçte planktonları ve organik maddeleri ayıran canlılar, filtrelenmiş suyu yeniden çevreye bırakıyor ve resif ekosisteminin sağlıklı kalmasına katkı sağlıyor.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Curaçao açıklarında yaşayan bu örnek, yaşamı boyunca yaklaşık 850 milyon galon deniz suyunu filtreledi. Ancak binlerce yıl hayatta kalmayı başaran canlı, Karayipler'de etkili olan 'Sponge Orange Band' adlı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.