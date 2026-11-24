Güney Amerika’nın egzotik bitki örtüsü, alışılmış meyve yetiştiriciliği kurallarını altüst eden bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor. Ana vatanı Brezilya olan ve bilimsel literatürde Plinia cauliflora adıyla bilinen jabuticaba, meyvelerini dalların ucunda değil, doğrudan kendi gövdesi ve ana kalın dalları üzerinde büyütmesiyle botanik dünyasında ayrıcalıklı bir yer ediniyor.

Mersingiller familyasına mensup olan bu ağaç, özellikle Brezilya’nın güney ve güneydoğu eyaletlerindeki iklim koşullarında verimli şekilde gelişiyor. Hasat dönemine girildiğinde ağacın kahverengi gövdesi, adeta kabuktan dışarı fırlayan parlak mor ve siyah renkteki binlerce meyveyle kaplanarak görsel bir şölen sunuyor. Meyve verme olgunluğuna erişmiş yetişkin ağaçların fiyatı 900 ile 2.000 dolar, yaklaşık 100 bin liraya ulaşıyor.

GÖRÜNÜŞÜ ÜZÜMÜ ANDIRIYOR

Dış görünüşü itibarıyla iri siyah üzümleri hatırlatan jabuticaba, kalın ve koyu renkli kabuğunun altında bambaşka bir doku barındırıyor. Meyve ortadan ikiye kesildiğinde ortaya çıkan beyazımsı ve jelimsi yapı, hem sulu dokusuyla hem de tatlı ile hafif ekşi arasında dengelenen aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Yerel halk tarafından çoğunlukla dalından koparıldığı gibi taze olarak tüketilen meyve, besleyici değeriyle de öne çıkıyor.

RAF ÖMRÜ KISA OLDUĞU İÇİN PAZARA ÇIKAMIYOR

Brezilya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu meyvenin dünya genelindeki market raflarında taze olarak yer bulamamasının ardında ise çok hassas bir raf ömrü yatıyor.

Dalından koparıldıktan hemen sonra bozulma sürecine giren jabuticaba, oda sıcaklığında yalnızca 1 ila 2 gün, soğuk hava koşullarında ise en fazla 3 ila 4 gün tazeliğini koruyabiliyor. Bu hızlı bozulma süreci, meyvenin kıtalar arası ihracatını taze formda neredeyse imkansız hale getiriyor.

GENİŞ BİR KULLANIM ALANI BULUYOR

Taze tüketim süresinin kısalığı, üreticileri jabuticaba’yı farklı yöntemlerle değerlendirmeye yöneltiyor. Meyve; reçel, marmelat, meyve suyu ve fermente içecek yapımında geniş bir kullanım alanı bularak yılın her dönemine yayılıyor.

Öte yandan, koyu mor rengini veren yüksek orandaki antosiyaninler, fenolik bileşikler, lif ve C vitamini içeriği, jabuticaba’yı son yıllarda gıda bilimcilerinin ve sağlık araştırmalarının da odak noktası haline getiriyor.