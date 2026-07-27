Gövdesinden doğrudan meyve vermesiyle tanınan ve Brezilya kültüründe yaygın olarak tüketilen jabuticaba, son dönemde uluslararası sosyal medya platformlarında yoğun ilgi görüyor. Yurt dışı kaynaklı paylaşımlarda "Brezilya üzüm ağacı" olarak tanıtılan bitki, küresel pazarda taze meyvesinden ziyade yetişkin ve meyve vermeye hazır ağaçlarıyla yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

YETİŞKİN AĞAÇLARIN FİYATI 2000 DOLARI BULUYOR

ABD pazarındaki fidanlık verilerine göre, 3 ila 4 yaşındaki küçük jabuticaba fideleri 100 ila 195 dolar arasında alıcı bulurken, meyve verme olgunluğuna erişmiş büyük ağaçların fiyatları belirgin şekilde artış gösteriyor. 2,1 - 2,7 metre boyundaki meyveli siyah jabuticaba ağaçları 2.000 ABD Doları (yaklaşık 94 bin lira) seviyesinden satışa sunuluyor.

Sabara çeşidi yetişkin ağaçlar ise teslimat ve kurulum giderleri hariç 900 ABD Doları (yaklaşık 42 bin lira) civarında fiyatlandırılıyor.

Söz konusu fiyat farkının temel nedeni, jabuticaba ağacının oldukça yavaş büyümesi. Florida Üniversitesi verilerine göre, bir jabuticaba ağacının tam verimle meyve vermesi 10 yılı aşabiliyor. Yüksek fiyat ödeyen tüketicilerin, meyveden ziyade yıllar süren büyüme sürecini ve hazır ürün alma imkanını satın aldığı belirtildi.

TAZE MEYVE OLARAK İHRAÇ EDİLEMİYOR

Jabuticaba meyvesi, toplandıktan kısa süre sonra bozulma eğilimi gösteriyor. Brezilya Tarımsal Araştırma Şirketi (Embrapa) teknik raporlarında, taze meyvenin tercihen hasat edildiği gün tüketilmesi veya pazarlanması gerektiği vurgulandı.

Kısa raf ömrü ve hızlı soğuk zincir gereksinimi, taze jabuticaba'nın mango veya limon gibi küresel ölçekte taze meyve olarak ihraç edilmesini kısıtlayan en büyük etken olarak gösteriliyor.

Bu kısıtlamayı aşmak isteyen üreticiler, ürünü reçel, sos, meyve suyu ve konserve gibi işlenmiş türevlere dönüştürerek katma değer sağlıyor. Minas Gerais eyaletine bağlı Sabará kenti, ürettiği jabuticaba türevleriyle Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü (INPI) tarafından verilen Coğrafi İşaret tesciline sahip bulunuyor.