Daisugi tekniğinde ana ağaç kesilmiyor. Bunun yerine ağacın alt dalları düzenli olarak budanıyor ve gövdenin üst kısmından çok sayıda düz sürgün büyümesi sağlanıyor. Yaklaşık 20 yılda olgunlaşan bu sürgünler kereste olarak hasat edilirken ana ağaç yaşamaya devam ediyor ve yeni sürgünler vermeyi sürdürüyor.

AYNI AĞAÇTAN NESİLLER BOYUNCA ÜRÜN ALINIYOR

Daisugi yöntemi, özellikle kaliteli ve düğümsüz sedir kerestesine duyulan ihtiyacın artması üzerine geliştirildi. Zamanla tek bir ağacın onlarca yeni gövde oluşturabilmesi sayesinde aynı kök sisteminden nesiller boyunca kereste elde etmek mümkün hale geldi. Eski ağaçlar aynı anda onlarca hatta yaklaşık 100 sürgün oluşturabiliyor.

Sürgünler iki yılda bir budanarak şekillendiriliyor, hasat ise yaklaşık 20 yıllık büyümenin ardından gerçekleştiriliyor. Böylece yeni fidan dikilmesine veya ana ağacın kesilmesine gerek kalmadan üretim sürdürülebiliyor.

İNŞAAT VE MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Daisugi yöntemiyle elde edilen sedir kerestesi düzgün lif yapısı ve dayanıklılığı nedeniyle yapı ve mobilya üretiminde tercih ediliyor. Bazı kaynaklara göre bu yöntemle yetiştirilen odun, standart sedir kerestesinden daha yoğun ve daha esnek özellik gösterebiliyor. Günümüzde Daisugi, Japonya'da sınırlı ölçekte uygulanmaya devam ederken sürdürülebilir ormancılık uygulamalarına örnek gösteriliyor.