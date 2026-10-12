Massachusetts’in Salem kentinde 1677 yılında yapılan ve uzun yıllar izi gizli kalan ahşap bir değerli eşya dolabı, açık artırmada 1.636.000 dolara (yaklaşık 80 milyon 714 bin liraya) alıcı buldu. Bu satış, son on yıldan uzun süredir bir Amerikan mobilyası için ödenen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

ORJİNAL ANAHTARI DEĞERİNİ UÇURDU

"Symon ve Rebeckah Horne Pilgrim Yüzyılı Değerli Eşya Dolabı" olarak adlandırılan eser, Sotheby’s müzayede evinin çevrim içi başvuru portalına gönderilen fotoğraflarla ortaya çıkarıldı. Eseri inceleyen Sotheby’s Kıdemli Danışmanı Erik Gronning, dolabın Symonds atölyelerine ait olduğunu ve bilinen beş örnek arasında orijinal anahtarını koruyan tek eser olduğunu tespit etti.

Dolabın oymalı kapağında, küçük bir kalbin her iki yanında Andoverlı Symon ve Rebeckah Horne çiftinin baş harfleri ile oğullarının doğum yılı olan 1677 tarihi yer alıyor.

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILDI

Horne ailesinde nesiller boyu saklandıktan sonra yerel bir tarih derneğine devredilen dolap, burada yaklaşık 60 yıl muhafaza edildi. Derneğin satış kararı almasının ardından Sotheby’s portalına yüklenen fotoğraflar sayesinde açık artırmaya çıkarılan eser, Ocak 2026'da gerçekleşen müzayedede rekor fiyata satıldı.