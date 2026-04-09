General Motors, popüler spor otomobil modeli Chevrolet Corvette C8'in bazı yeni versiyonları için bayilere acil satış durdurma emri gönderdi.

Kararın merkezinde, aracın arka fren lambası arıza tespit sistemindeki bir hata yer alıyor. Mevcut hata, dış lambalarda bir sorun oluştuğunda araç içi uyarı sisteminin devreye girmesini engelleyerek sürücünün durumdan haberdar olmasını zorlaştırıyor.

ORTAYA ÇIKAN TEKNİK RİSKLER

Söz konusu hata, doğrudan sürüş güvenliğini ilgilendiren bir eksiklik olarak tanımlandı. Teknik raporlarda, sürücülerin sinyallerinin çalışıp çalışmadığını araç içinden teyit edebilmelerinin yasal ve güvenlik odaklı bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor.

"Konu, sürücü güvenliği açısından basit ama potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret ediyor. Sinyal lambalarınızın dışarıdan görünür şekilde çalışıp çalışmadığını bilmek zorundasınız" Bu nedenle üretici, güvenlik protokolleri gereği araçların sevkiyatını ve bayiden çıkışını geçici olarak durdurdu.

MODEL YILLARINA GÖRE ETKİLENEN ARAÇ SAYISI

Corvette Blogger'ın haberine göre, yapılan incelemeler sonucunda toplamda 3 bin 324 adet C8 modelinin bu yazılım hatasından etkilendiği tespit edildi. Araçların model yıllarına göre dağılımı şu şekildedir:

2025 Model Yılı: 438 adet

2026 Model Yılı: 2 bin 886 adet

SORUN NASIL GİDERİLECEK?

Arızanın fiziksel bir parça değişimi gerektirmediği, sorunun merkezi bir yazılım güncellemesi ile giderilebileceği açıklandı. Ancak çözümün uygulama aşamasında modeller arasında farklılıklar bulunuyor:

"İlginç bir şekilde şu an için çözüm yalnızca 2026 model yılındaki araçlar için mevcut, öncekiler öyle kaldı. Üstelik fiziksel bir parça değişimi de gerekmiyor; yani sadece bir yazılım güncellemesi sorunu kökten çözüyor. Yani 2026 modele sahip olanlar için aslında her şey bitmiş sayılmaz, ancak 2025 model sahipleri için işler aynı değil" şeklinde açıklama yapıldı.

2026 model araçlar için güncelleme süreci başlarken, 2025 model yılına ait araçlar için teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.