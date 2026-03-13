Dünyanın en nadir memelilerinden biri olan okapinin yeni üyesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki türün hayatta kalması için kritik bir umut ışığı oldu. Atı andıran gövdesi, zebranın çizgili bacakları ve zürafa kafasına sahip yapısıyla "doğanın melezi" gibi görünen bu canlı, aslında tamamen kendine özgü bir türe ait. Zoologlar, bu doğumun uluslararası koruma programları için stratejik bir başarı olduğunu vurguluyor.

ZÜRAFANIN YAŞAYAN EN YAKIN AKRABASI

Okapi, görüntüsündeki karmaşaya rağmen bir melez değil; zürafaların yaşayan en yakın akrabasıdır. Ortak evrimsel kökene sahip olduğu zürafalardan daha kısa bir boyunla ayrılan bu canlılar, kendi gözlerine kadar ulaşabilen uzun, mor dilleriyle tanınır.

Bacaklarındaki çizgili desenler ise estetik bir görüntüden fazlasını sunuyor. Bu desenler, okapilerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin balta girmemiş yağmur ormanlarında kusursuzca kamufle olmasını ve yavruların yoğun çalılıklarda annelerini takip edebilmesini sağlıyor.

"AFRİKA TEK BOYNUZLUSU" KEŞFEDİLDİ

Gizli yaşam tarzları nedeniyle 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyası tarafından keşfedilemeyen bu canlılar, "Afrika tek boynuzlusu" lakabıyla anılıyor. Sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan tür; kaçak avcılık, ormansızlaşma ve bölgesel çatışmalar nedeniyle yok olma sınırında bulunuyor.

İngiltere’deki hayvanat bahçesinde doğan yavru, ilk haftalarını yağmur ormanı iklimini yansıtan özel, loş bir alanda koruma altında geçirdi. Doğada yırtıcılardan saklanmak için bitki örtüsüne gömülen yavrular gibi, bu yeni üye de ancak güçlendikten sonra annesiyle birlikte ilk kez gün ışığına çıktı.

TÜRÜN KORUNMASI İÇİN KRİTİK ADIM

Yetişkin bir okapi, 1,5 metre omuz yüksekliğine ve 2,4 metre vücut uzunluğuna kadar ulaşabiliyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, bu doğumun sadece bir hayvan artışı olmadığını, küresel gen bankasının korunması adına dev bir adım olduğunu ifade etti.

Sınırlı sayıdaki popülasyonun korunması amacıyla, yavrunun sağlık durumu 24 saat boyunca uzman ekipler tarafından izleniyor. Bu nadir doğumun, türün geleceğine dair yürütülen biyolojik araştırmalara yeni veriler sunması bekleniyor.