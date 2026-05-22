Çin’in Hangzhou kentinde bulunan Regent International apartman binası, barındırdığı nüfus ve sunduğu olanaklarla dünyanın en yoğun nüfuslu yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Hangzhou’un merkezi iş bölgesi Qianjiang Century City’de yer alan S-şekilli Regent International, başlangıçta lüks bir otel projesi olarak hayata geçirildi. Ancak daha sonra yapılan mimari değişikliklerle yapı, binlerce yüksek nitelikli konuta ev sahipliği yapan dev bir apartman kompleksine dönüştürüldü. 206 metre yüksekliğe sahip olan bina, cephesine göre 36 ile 39 kat arasında değişen bir mimariye sahip.

BİNA SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKMADAN YAŞAYABİLİYOR

Toplamda 260.000 metrekarelik bir kullanım alanı sunan yapı, kendi kendine yeten bir ekosistem olarak tasarlandı. On binlerce sakine hizmet veren binanın içerisinde şu olanaklar yer alıyor: Devasa bir yemek alanı (food court), yüzme havuzları, berberler ve güzellik merkezleri, süpermarketler ve internet kafeler. Tasarımı, Singapur’daki meşhur Sands Hotel’in tasarımcısı Alicia Loo tarafından yapılan bina, 2013 yılındaki açılışından itibaren şehrin en popüler noktalarından biri haline geldi.

GENÇLERE HİTAP EDİYOR

Binanın sakin profili ağırlıklı olarak üniversiteden yeni mezun olan veya mezuniyet aşamasındaki genç profesyonellerden oluşuyor. Ayrıca binada çok sayıda sosyal medya içerik üreticisi (influencer) ve küçük ölçekli işletme de ikamet ediyor.

Binada yaşayan kişi sayısı net olarak bilinmemekle birlikte, oda ve kat sayısına dayalı tahminler, anlık nüfusun 11.000 ile 22.000 arasında değiştiğini gösteriyor. Yapı, son dönemde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle dünya genelinde milyonlarca izlenmeye ulaşarak küresel çapta bir merak konusu oldu.