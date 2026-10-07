Sovyetler Birliği döneminde 1980 Yaz Olimpiyatları öncesinde başkent Moskova’da hayata geçirilmesi planlanan dev mimari proje, ekonomik yetersizlikler ve kullanım zorlukları nedeniyle tamamlanamadı. Şehir ölçeğinde olimpiyat halkalarını oluşturması hedeflenen dairesel yapılardan yalnızca ikisi inşa edilebildi. "Simit ev" (bagel house) olarak adlandırılan ve her biri dokuz katlı olan bu binalar, günümüzde konut olarak hizmet vermeye devam ediyor.

KENDİ KENDİNE YETEN ŞEHİR HEDEFİ

Projenin ilk adımı, mimar Yevgeniy Stamo ve mühendis Aleksandr Markelov tarafından 1970’lerin başında atıldı. Yaklaşık 150 metre çapındaki dairesel planlı ilk yapı 1972 yılında tamamlandı. Binalar, sakinlerinin dışarı çıkma ihtiyacını en aza indirecek şekilde kurgulandı. Yaklaşık 900 dairelik kapasiteye sahip yapıların iç avlularında yeşil alanlar ve çocuk parkları yer alırken; bünyelerinde dükkanlar, çamaşırhane, atölye ve postane gibi sosyal donatılara yer verildi.

BEŞ HALKA PLANI İKİ BİNADA KALDI

İlk binanın tamamlanmasının ardından SSCB’nin 1980 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği hakkı kazanmasıyla proje yeni bir boyut kazandı. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek dairesel beş bina ile gökyüzünden görülebilen dev bir olimpiyat amblemi oluşturulması planlandı. Bu kapsamda 1979 yılında Dovjenko Caddesi üzerinde ikinci bina inşa edildi.

Ancak kalan üç binanın yapımından vazgeçildi. Projenin durdurulmasında yaklaşan ekonomik kriz, binaların yüksek bakım-işletim maliyetleri ve yapıların karmaşık mimarisi etkili oldu. Ayrıca binalar arasındaki mesafelerin fazla olması nedeniyle hedeflenen olimpiyat sembolünün yer seviyesinden algılanamadığı tespit edildi.

20'DEN FAZLA GİRİŞİ BULUNAN YAPILARDA YAŞAM SÜRÜYOR

Yıkımı gerçekleştirilmeyen iki dairesel bina günümüzde halen konut olarak kullanılıyor. Yirmiyi aşkın girişe sahip olan yapılarda labirent benzeri mimari düzen nedeniyle bina içi ulaşımda zorluklar yaşandığı belirtiliyor. Binalar, 1970'li yılların Sovyet mimari ve kent planlama yaklaşımının örnekleri arasında gösteriliyor.