Polonya’nın güneyinde yer alan Sułoszowa köyü, gökyüzünden çekilen büyüleyici manzarasıyla dünya çapında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Modern kentleşmenin getirdiği düzensiz büyümeye meydan okuyan köy, yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel yerleşim düzenini günümüzde de başarıyla sürdürüyor.

TEK BİR YOLUN ÜZERİNDE BİNLERCE KİŞİ YAŞIYOR

Sosyal medyada paylaşılan havadan çekilmiş fotoğraflarıyla viral olan Sułoszowa, coğrafyada "ulicówka" (cadde/çizgisel köy) olarak bilinen tarihi yerleşim modelinin yaşayan en büyük örneklerinden biri. Köydeki tüm konutlar, 9 kilometreyi aşan tek bir ana cadde boyunca yan yana, adeta bir zincirin halkaları gibi sıralanıyor.

Resmi verilere göre 5.705 yerleşik nüfusu bulunan köyün sakinleri, günlük yaşamlarını ve tüm lojistik ağlarını bu tek hat üzerinden yürütüyor.

YUKARIDAN BAKANLARI RENGARENK BİRKUMAŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Köyü asıl benzersiz kılan ve bir internet fenomenine dönüştüren detay ise evlerin hemen arkasında başlıyor. Geleneksel toprak paylaşım modelinin bir mirası olarak, her bir konutun arkasında o aileye ait olan ince, uzun ve birbirine tamamen paralel tarım arazileri uzanıyor.

Yukarıdan bakıldığında rengarenk bir kumaş desenini ya da devasa bir mozaiği andıran bu şeritler, işlevsel bir amaca hizmet ediyor: Köylüler, evlerinden çıkar çıkmaz hiçbir ara yola ihtiyaç duymadan doğrudan kendi tarlalarına adım atabiliyor.

TARIM VE TURİZM BİR ARADA

Suloszowa sadece tarımsal yapısıyla değil, turizm potansiyeliyle de adından söz ettiriyor. Bölgenin en popüler doğa rotalarından biri olan Ojców Milli Parkı'na yakın konumu, köyü doğaseverlerin uğrak noktası haline getiriyor. Ayrıca köy sınırları içinde yer alan tarihi Pieskowa Skała Kalesi de bölgeye gelen turistlere zengin bir kültürel miras sunuyor.