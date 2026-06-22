Büyük Okyanus’un ortasında, uçak kalkmadığı zamanlarda pisti futbol sahasına dönen, genişliği bazı yerlerde sadece 50 metreyi bulan ve dünyada sadece tek bir ana caddeye sahip olan bir ülke hayal edin. Küresel ısınma nedeniyle sular altında kalma riski yaşayan Tuvalu, haritadan silinmemek için tarihin en çılgın dijital projesine imza atıyor.

Hawaii ile Avustralya arasında incir çekirdeği kadar küçük bir noktada yer alan Tuvalu, toplamda sadece 26 kilometrekarelik kara yüzölçümüyle dünyanın en küçük ve en izole ada devletlerinden biri. Onu dünyadaki diğer tüm ülkelerden ayıran en büyük özellik ise coğrafi yapısı. Ada o kadar ince ve dar bir şerit halindedir ki, ülkede ikinci bir paralel yol yapacak alan bulunmuyor; bu yüzden Tuvalu, dünyanın tek caddeli ülkesi unvanını elinde tutuyor.

UÇAK GELMİYORSA PİST HALKINDIR

Tuvalu'nun başkenti Funafuti’de bulunan uluslararası havalimanı, dünyadaki en garip işleyişe sahip terminal olabilir. Adada haftada sadece birkaç kez uçak seferi düzenleniyor. Uçağın inmediği günlerde ve akşam saatlerinde bu devasa asfalt pist, ülkenin en büyük sosyal yaşam alanına dönüşüyor.

Yerel halk pistin üzerinde futbol ve voleybol maçları organize ediyor, çocuklar bisiklet sürüyor ve sıcak akşamüstlerinde aileler burada yürüyüşe çıkıyor. Sireni andıran bir uyarı sesi çalındığında ise halk pisti boşaltıyor ve haftalık uçak güvenli bir şekilde adaya iniş yapıyor.

ŞANS ESERİ GELEN ZENGİNLİK

1990’ların sonuna kadar dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Tuvalu’nun kaderi, internet çağının başlamasıyla tamamen değişti. Birleşmiş Milletler tarafından ülkelere internet alan adı (domain) uzantıları dağıtılırken, Tuvalu’ya şans eseri ".tv" uzantısı verildi.

Dünya genelindeki televizyon kanalları, medya devleri ve canlı yayın platformları bu uzantıyı satın almak için sıraya girince Tuvalu hükümeti bu hakları milyonlarca dolara kiraladı. Ülke, adeta havadan gelen bu dijital gelir sayesinde yollarını asfaltladı, okullar kurdu, sağlık sistemini fonladı ve Birleşmiş Milletler'e resmi üye oldu.

METAVERSE'E GÖÇ EDEN İLK ÜLKE OLDU

Tuvalu’nun en yüksek noktası deniz seviyesinden sadece 4.6 metre yükseklikte yer alıyor. Bu durum, küresel ısınma ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle ülkeyi büyük bir felaketle karşı karşıya bırakıyor. Bilim insanları, adanın önümüzdeki onlarca yıl içinde tamamen sular altında kalarak haritadan silineceğini öngörüyor.

Ancak Tuvalulular pes etmeye niyetli değil. Hükümet, fiziksel olarak yok olsalar bile ulus kimliklerini korumak için "dünyanın ilk dijital ülkesi" olmaya karar verdi. Metaverse ve bulut teknolojilerini kullanarak adanın tüm coğrafyasını, tarihi binalarını, kültürlerini ve dillerini 3 boyutlu olarak sanal dünyaya kopyalıyorlar. Böylece toprakları okyanusa gömülse bile, dijital dünyada bağımsız bir devlet olarak varlıklarını sonsuza kadar sürdürmeyi hedefliyorlar.

Yaklaşık 11.500 kişinin stressiz, suçtan uzak ve doğayla iç içe yaşadığı Tuvalu, modern dünyanın getirdiği teknolojiyi kendi geleceğini kurtarmak için kullanan en vizyoner ve en hüzünlü laboratuvarı olarak tarihe geçiyor.