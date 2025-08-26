Resmî verilere göre, 2025 Temmuz ayında Türkiye’ye gelen Hintli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,74 oranında geriledi. 2023’te 24 bin 704 Hintli (transit yolcular dahil) Türkiye’yi ziyaret etmiş, 2024’te bu sayı 28 bin 875’e çıkmıştı. Ancak 2025 Temmuz’unda ziyaretçi sayısı 16 bin 244’e düştü.

TURİZME YANSIDI

Boykotta, Hindistan kamuoyunda Türkiye karşıtı sosyal medya kampanyalarının yanı sıra Türk Hava Yolları’na yönelik boykot çağrılarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

AZERBAYCAN DA BOYKOTA EKLENDİ

Hintlilerin tepkisi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Azerbaycan da benzer şekilde boykot edildi. 2024 Haziran ayında 28 bin 315 Hintli Azerbaycan’ı ziyaret ederken, 2025 Haziran’ında bu rakam 9 bin 934’e kadar geriledi.