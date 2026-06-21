1980'li yıllarda yaşanan şiddetli kuraklık ve artan nüfus baskısı nedeniyle tarım alanları hızla verimsizleşirken, çiftçiler tarlalarda görülen küçük sürgünleri koruyup budayarak doğal büyümeyi teşvik etmeye başladı. Yıllar içinde uygulanan yöntem, ülke genelinde yaklaşık 5 milyon hektarlık alanın yeniden canlanmasına ve 200 milyondan fazla ağacın geri dönmesine katkı sağladı.

TOPRAĞIN ALTINDAKİ KÖKLER YENİDEN HAYAT BULDU

Yeni fidan dikmek yerine mevcut kök sistemlerini değerlendiren çiftçiler, her yıl toprağın altından çıkan sürgünler arasından en güçlü olanları seçerek büyümelerine izin verdi. Bu yöntem sayesinde ağaçlar çok daha hızlı gelişirken, toprağın nemi korunmaya başladı ve rüzgar erozyonu önemli ölçüde azaldı.

Ağaçların geri dönmesiyle birlikte tarım arazilerinin verimi de arttı. Uzmanlara göre gölge sağlayan ağaçlar, toprağın organik madde miktarını yükseltti ve kurak dönemlerde ürün kayıplarını azaltmaya yardımcı oldu. Bölgede yaşayan milyonlarca insan için bu yöntem, iklim değişikliğine karşı önemli bir çözüm olarak görülmeye başlandı.

MİLYONLARCA HEKTARLIK ALAN YENİDEN CANLANDI

Nijer'de başlayan uygulama zamanla Mali, Etiyopya, Burkina Faso ve Senegal gibi diğer Afrika ülkelerine de yayıldı. Birleşmiş Milletler ve çeşitli çevre kuruluşları, FMNR yöntemini dünyanın en başarılı arazi restorasyon projelerinden biri olarak gösteriyor.

Araştırmacılar, yalnızca toprağın altında yaşamını sürdüren kökleri koruyarak bile büyük ölçekli ekolojik dönüşümlerin mümkün olduğunu belirtirken, Nijer'deki deneyimin çölleşmeyle mücadele eden birçok ülke için örnek oluşturduğunu ifade ediyor.

Günümüzde de uygulanmaya devam eden FMNR yöntemi, Nijer'in yanı sıra Burkina Faso, Mali, Senegal, Etiyopya, Gana ve Kenya gibi ülkelerde kullanılmaya devam ediyor. Uzmanlar, düşük maliyetli yapısı sayesinde yöntemin Afrika'da çölleşmeyle mücadelede önemli araçlardan biri olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.