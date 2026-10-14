Washington'da düzenlenen AUSA 2026 fuarında sergilenen sistemlerden ilki; yüksek güçlü mikrodalga enerjisi kullanarak geleneksel mühimmata ihtiyaç duymadan dron sürülerini havada etkisiz hale getirirken, diğeri ise yüksek hızlı mermilerle hedefleri vurabilen yenilikçi bir topçu platformundan oluşuyor.

Elektrik kaynağı olduğu sürece kesintisiz atış yapabilen mikrodalga silahı, pahalı füze stoklarının hızla tükenmesi ve ikmal süreçlerinde yaşanan lojistik aksaklıklar sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

MİKRODALGA DARBELERİYLE HEDEFİ İMHA EDİYOR

Yapılan açık alan testlerinde milyarlarca mikrodalga darbesiyle hedefleri imha ederek güvenilirliğini kanıtlayan sistem, seri üretimi kolaylaştırmak adına %99 oranında piyasada hazır bulunan ticari parçalarla tasarlandı.

Modüler yapısı sayesinde askeri araçlara, gemilere ve sabit tesislere kolayca entegre edilebilen mikrodalga silahının yanında yer alan Çok Alanlı Topçu Sistemi (MDACS) ise hipersonik mermiler fırlatarak hem hava hem de kara hedeflerine karşı iki kat daha uzun menzilde kinetik koruma sağlıyor.

TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Geliştirilen bu katmanlı savunma konsepti, ucuz dronlara karşı milyonlarca dolarlık pahalı füzelerin harcanmasını önleyerek modern harp sahasındaki en büyük maliyet dengesizliklerinden birine çözüm sunuyor.

Test aşamalarını başarıyla tamamlayan ve operasyonel kullanıma hazır hale getirilen bu yüksek teknolojili sistemlerin ABD Ordusu tarafından envantere alınıp alınmayacağı ise önümüzdeki dönemde verilecek tedarik kararlarıyla netleşecek.