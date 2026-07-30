E-ticaret devi eBay ve eski üst düzey yöneticileri, kendilerini eleştiren gazeteci bir çifte yönelik yürüttükleri korkunç taciz kampanyasının ardından, ABD tarihindeki en sarsıcı kurumsal tazminatlardan birine imza attı. Massachusetts'te yaşayan David ve Ina Steiner çifti, e-ticaret sektörünü yakından inceleyen EcommerceBytes adlı popüler bültenlerinde eBay’in politikalarını sert bir dille eleştiriyordu. Bu eleştiriler, şirketin yönetim kademesinde akılalmaz bir öfkeye yol açtı ve 2019 yılında çifti susturmak amacıyla adeta bir psikolojik terör operasyonu başlatıldı.

AKIL ALMAZ KARGOYU YÖNETİCİLER GÖNDERMİŞ

Şirketin güvenlik ve iletişim birimleri tarafından organize edilen bu kabus dolu süreçte, Steiner çiftinin evine kanlı domuz maskesi, kutular dolusu canlı örümcek ve hamam böceği, cenaze çelenkleri ve "eşin ölümünden sonra hayatta kalma rehberi" gibi tehditkar paketler gönderildi. Zorbalık siber boyutla da kalmadı; çiftin komşularına onların adına pornografik dergiler postalandı, sosyal medyadan taciz mesajları yağdırıldı ve hatta fiziki takiple çiftin arabasına gizlice GPS takip cihazı yerleştirilmeye çalışıldı. Federal soruşturma makamları, yaşananları kurumsal tarihte eşi benzeri görülmemiş, acımasız ve sınırları zorlayan bir taciz kampanyası olarak tanımladı.

TAZMİNATI KENDİ CEPLERİNDEN ÖDEYECEKLER

Yıllar süren ceza ve hukuk davalarının ardından 2026 yılında kesinleşen tarihi anlaşmayla, eBay ve eski yöneticileri çifte tam 55.7 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu rekor tazminatın 48.7 milyon doları doğrudan Steiner çiftine nakit olarak aktarılacak. İşin en dikkat çekici tarafı ise şirketin eski liderlerinin bu cezayı sadece kurumsal bütçeden değil, kendi şahsi servetlerinden de ödemek zorunda kalması oldu. Dönemin CEO’su Devin Wenig 2 milyon dolar, küresel operasyonlar müdürü Wendy Jones 500 bin dolar ve iletişim başkanı Steve Wymer 50 bin doları kendi ceplerinden ödeyecek. Ayrıca şirket, sivil toplum kuruluşlarına 6 milyon dolar bağış yaparken, eski CEO Wenig de İfade Özgürlüğü'nü savunan bir vakfa gazeteci Ina Steiner adına 1 milyon dolarlık ek bir bağışta bulunacak. Üstelik bu anlaşmada herhangi bir gizlilik maddesi bulunmadığı için, çiftten yaşananların üstünü kapatması istenemeyecek.

TALİMATLARI BİZZAT VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme kayıtlarına yansıyan şirket içi yazışmalar ise skandalın perde arkasındaki acımasızlığı gözler önüne serdi. Eski CEO Devin Wenig’in, Ina Steiner’ın yazıları için iletişim müdürüne "Onu aşağı indirin" ve "Ezme zamanı" şeklinde direktifler verdiği, İletişim Başkanı Steve Wymer’ın ise güvenlik ekibine "Kül olduğunu görmek istiyorum, ne gerekirse yapın" talimatı gönderdiği kanıtlandı. Operasyonların gizlice ve radara yakalanmadan yürütülmesini isteyen yöneticiler, her ne kadar bu ifadelerin sadece sert bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu savunsalar da adli makamları ikna edemedi.

YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI VE EBAY'DEN ÖZÜR

Davanın ceza boyutu da daha önce netleşmiş, eBay suçunu kabul ederek adli para cezasına çarptırılmıştı. Skandala karışan ve aralarında güvenlik direktörünün de bulunduğu 7 eski eBay çalışanı ise 1 ila 5 yıl arasında değişen fiili hapis cezaları aldı. Sürecin sonunda resmi bir açıklama yapan eBay, eski çalışanlarının çifte yaşattığı acıların tiksindirici ve tamamen yanlış olduğunu belirterek kamuoyu önünde bir kez daha derin bir özür diledi. Çiftin avukatı Christopher Murphy ise bu kararın tüm iş dünyasına verilmiş çok net bir mesaj olduğunu vurguladı: Hiçbir dev şirket veya güçlü yönetici, gücünü arkasına alarak basını ve özgür düşünceyi zorbalıkla susturamayacağını artık çok iyi biliyor.