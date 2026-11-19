Bankacılık sistemleri ve dijital ödeme altyapıları üzerinden yapılan harcamalar yaygınlaşırken, finans uzmanları tüketicilerin ödeme araçlarını çeşitlendirmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tek bir karta bağlı kalmanın operasyonel riskler barındırdığını belirten uzmanlar, tüketicilerin yedek bir ödeme alternatifi oluşturmasını önerdi.

TEKNİK AKSAKLIKLAR ÖDEMELERİ DURDURABİLİYOR

Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre, bankaların kendi iç sistemlerinde meydana gelebilecek sunucu arızaları, planlı bakım çalışmaları veya küresel ödeme ağlarında yaşanabilecek geçici erişim sorunları sırasında ilgili kuruma ait kredi kartları geçici olarak kullanıma kapanabiliyor.

Bu durumun POS cihazları üzerinden yapılan fiziki alışverişlerin yanı sıra çevrimiçi ödemeleri ve otomatik fatura talimatlarını da etkileyebildiği ifade edildi.

ACİL DURUMLARDA ALTERNATİF KART ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin görüş bildiren bankacılık uzmanları, ödeme sistemlerindeki anlık kesintilerin özellikle akaryakıt alımı, sağlık harcamaları, seyahat ödemeleri veya acil nakit ihtiyacı gibi bekleme imkanı olmayan işlemlerde tüketicileri zor durumda bırakabileceğini aktardı.

Farklı bir bankaya ve mümkünse farklı bir ödeme sağlayıcısına ait ikinci bir kredi kartının cüzdanda bulundurulmasının, kesinti süresince işlemlerin aksamadan tamamlanmasına imkan tanıdığı kaydedildi.

AİDATSIZ KART VE LİMİT DENGESİ VURGUSU

Uzmanlar, ikinci bir kredi kartı edinme sürecinde tüketicilerin harcama alışkanlıklarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Yedek olarak tutulacak kart için yıllık kart aidatı bulunmayan seçeneklerin değerlendirilebileceğini ifade eden uzmanlar, sahip olunan tüm kredi kartlarının toplam limitinin ise kişinin aylık gelirine oranla kontrollü ve dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.