Elektrik arızasının nedenini araştıran görevliler, kablolardaki hasarın bir kunduzdan kaynaklandığını belirledi. Hayvanın otoyolun altından geçen kablolara ulaşarak altı ayrı hatta zarar verdiği ortaya çıktı.

OTOYOLUN ALTINDAKİ 6 KABLOYU KOPARDI

İlginç olay, 11 Ekim Pazar günü saat 21.30 sıralarında Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prnjavor ve Stanari bölgelerinde yaşandı. Banja Luka-Doboj otoyolunun altından geçen Ştrpci elektrik hattında meydana gelen arıza, geniş bir bölgede enerji kesintisine yol açtı.

Elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina'nın yaptığı incelemede, bir kunduzun yeraltındaki altı elektrik kablosunun tamamını kemirerek kopardığı tespit edildi. Hasar nedeniyle Ştrpci yerleşiminden Brestovo ve Mitrovići köylerine kadar uzanan bölgede yaklaşık 1600 abone elektriksiz kaldı.

ONARIM İÇİN İŞ MAKİNELERİ DEVREYE GİRDİ

Arızanın giderilmesi için bölgeye teknik ekipler gönderildi. Ancak zarar gören kabloların otoyolun altında bulunması, onarım çalışmalarını güçleştirdi.

Elektrokrajina, altı kablonun değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin kullanılması gerektiğini açıkladı. Bu durumun elektrik arzının yeniden sağlanmasını geciktirdiği belirtildi.

Şirket, çalışmalar devam ederken bölge sakinlerinden sabırlı olmalarını istedi. İlk açıklamalarda elektriğin tamamen ne zaman verileceğine ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.