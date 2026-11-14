1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte Karadeniz’e açılan balıkçılar, ağlarını denize bırakır bırakmaz tarihi bir bereketle karşılaştı. Özellikle Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında yaşanan yoğunluk, denizcilik sektöründe büyük heyecan yarattı.

Sezonun başlamasıyla birlikte Karadeniz Ereğli Limanı’na bugüne kadar tam 400 bin kasa palamut indirildi. Her kasada ortalama 10 balığın yer aldığı hesaplandığında, tek bir limandan çıkarılan palamut sayısı 4 milyona ulaştı.

SADECE 1 HAFTADA 300 BİN KASA ÇIKTI

Bölgedeki hareketliliğin son günlerde zirveye ulaştığını belirten Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Can Dere, yaşanan olağanüstü durumu rakamlarla gözler önüne serdi.

Sadece son bir hafta içerisinde limandan ortalama 300 bin kasa palamut çıkarıldığını açıklayan Dere, yoğunluk nedeniyle Bozhane Limanı ve çevresinde dev bir kamyon trafiği oluştuğunu vurguladı. Karadeniz'den çıkan bu dev bereket, soğuk hava depoları ve nakliye araçlarıyla Türkiye'nin 81 iline sevk ediliyor.

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Palamuttaki bu rekor bolluğun arkasındaki sırrı da paylaşan Başkan Dere, balık sürüsünün Boğaz’dan çıkış yaptığı sırada sıcak su akıntısına denk gelmesinin bu patlamayı yarattığını söyledi.

Haberi alan balıkçıların rotasını anında bölgeye kırdığını belirten Dere, "Ordu, Rize, İstanbul, Sinop, Bandırma, İnebolu... Türkiye’nin ne kadar limanı varsa hepsinden kayıklar şu an Karadeniz Ereğli’ye akın etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

İSTEYENE ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR, FİYATI 40 LİRAYA DÜŞTÜ

Yaşanan devasa bolluk doğrudan etiketlere ve vatandaşın sofrasına da yansıdı. Kilosu 40 liraya kadar gerileyen palamutta cömertlik de sınır tanımıyor. Limana yanaşan balıkçı teknelerinin, çevredeki vatandaşlara ve isteyen herkese ücretsiz balık dağıttığı öğrenildi.

BALIKÇILARDAN KRİTİK UYARI: BİR ANDA KAYBOLABİLİR

Vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini hatırlatan yetkililer, palamut akınının mevsim şartlarına bağlı olduğuna dikkat çekti. Deniz Can Dere, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürünün yön değiştireceğini ve palamudun Karadeniz sularında bir anda kaybolacağını belirterek, tüketicilere taze ve ucuz balığı kaçırmamaları çağrısında bulundu.