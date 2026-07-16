Mutfaklarda gıda israfının azaltılması ve bütçe dostu alternatiflerin üretilmesi amacıyla geliştirilen yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda dijital platformlarda ve yemek bloklarında sıkça paylaşılan "fırında baharatlı nohut" tarifi, geleneksel leblebi üretim mantığının ev koşullarına uyarlanmasıyla yeni bir çerez tüketim alışkanlığı oluşturdu.

KALAN MALZEMELER ÇEREZE DÖNÜŞÜYOR

Gıda tasarrufu odaklı paylaşımlarda öne çıkan bu yöntemde, genellikle tencere yemeklerinden artan, salatalarda kullanılmak üzere buzlukta saklanan veya tek başına bir porsiyon oluşturmayacak miktarda kalan haşlanmış nohutlar değerlendiriliyor.

Süreç, haşlanmış nohutların tamamen kurulanmasının ardından az miktarda zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla başlıyor. 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirilen nohutlar, nemini kaybederek çıtır bir doku kazanıyor ve soğuduktan sonra tüketime hazır bir çerez halini alıyor.

HEM EKONOMİK HEM DE SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF

Yüksek kuruyemiş ve paketli gıda fiyatları karşısında maliyeti oldukça düşük olan bu yöntem, aynı zamanda besin değeri yönünden de dikkat çekiyor. Nohut; yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde geleneksel patates cipsleri ile diğer yüksek yağlı paketli atıştırmalıklara karşı ev yapımı bir alternatif olarak konumlanıyor.

Uzmanlar, evde yapılan bu tür pratik dönüşümlerin hem hane halkı bütçesine katkı sağladığını hem de gıdaların çöpe gitmesini engelleyerek sürdürülebilir tüketime destek olduğunu belirtti.