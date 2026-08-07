Yaz sıcaklarında ortam hissedilirliğini geçici olarak düşürmenin pratik bir yolu olarak dondurulmuş plastik şişeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu yöntemin bir vantilatör ile birlikte kullanıldığında maksimum verim sağladığını belirtti.

Uygulama için 1 ila 1,5 litrelik bir plastik şişenin yaklaşık beşte dördünün suyla doldurularak dondurulması tavsiye edildi. Suyun donma esnasında genleşme ihtimaline karşı şişenin tamamen doldurulmaması gerektiği vurgulandı.

BÖLGESEL SERİNLİK SAĞLIYOR

Yöntemin çalışma prensibi, donmuş şişenin vantilatörün önüne yerleştirilmesine dayanıyor. Vantilatörün oluşturduğu hava akımı, soğuk yüzeyle temas ederek bölgesel bir serinlik hissi yaratıyor. Erime sürecinde buzun çevredeki ısıyı emmesi esasına dayanan bu sistem, odanın tamamını soğutmak yerine yalnızca cihazın yakın çevresinde etki gösteriyor. Etki süresi ise buzun erime süresiyle sınırlı kalıyor.

Uzmanlar, erime sırasında oluşacak yoğuşma nedeniyle şişenin altına bir havlu veya tabak konulması gerektiğini hatırlattı.

EVİ SERİN TUTMAK İÇİN ALINABİLECEK DİĞER ÖNLEMLER

Yöntemin başarısının; odanın büyüklüğü, maruz kaldığı güneş ışığı, ısı yalıtımı ve çalışan elektrikli cihaz sayısı gibi faktörlere bağlı olduğu ifade ediliyor. Tamamlayıcı önlem olarak bazı adımlar da önerildi.

Gündüz saatlerinde güneşe bakan pencerelerin kapalı tutulması, ortam havalandırmasının yalnızca akşam veya gece saatlerinde yapılması. Fırın ve kurutma makinesi gibi ısı yayan cihazların kullanımının sınırlandırılması. Yöntem bir klimanın yerini tutmasa da sıcak günlerde bütçe dostu bir geçici rahatlama imkanı sunuyor.