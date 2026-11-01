Japonya’nın Kumamoto bölgesinde yerel bambulardan el işçiliğiyle üretim yapan Yamachiku firmasının geliştirdiği yemek çubukları, Güney Kore’de adeta bir çılgınlığa dönüştü.

Ülkenin önde gelen televizyon alışveriş kanallarından birinde canlı yayına çıkan üretici firma, yarım saat gibi kısa bir süre içinde 100 bin çiftten fazla satış rakamına ulaşarak eşine az rastlanır bir rekora imza attı.

Yayın süresince hazırlanan 140 bin çiftlik stokun tamamı 40 dakika dolmadan tükenirken, özellikle 30 ve 40’lı yaşlardaki kadın tüketicilerin yoğun ilgisiyle tek bir programda yaklaşık 886 bin dolarlık gelir elde edildi.

Yıllık toplam satışı 300 milyon yen civarında olan üretici şirket için bu rekor başarı dev bir sıçrama anlamına gelirken, firmanın gözünü küresel pazarlara dikmesine de vesile oldu.

SÜS OLARAK DEĞİL KULLANMAK İÇİN ALIYORLAR

Tarih boyunca sofralarında zehri belli ettiğine inanılan gümüş takımları, son yıllarda ise paslanmaz çelik çatal ve kaşıkları tercih eden Güney Koreli tüketiciler; ince uçlu, hafif ve ergonomik tasarıma sahip doğal bambu ürünleri hızla benimsedi.

Japonya’daki etiket fiyatlarının neredeyse iki katına satılmasına rağmen bu çubuklar süs eşyası olarak değil, doğrudan günlük mutfak kullanımı için tercih ediliyor.