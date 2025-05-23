Türk bir psikiyatrın sosyal medya üzerinden paylaştığı şakası, dünya basınını yerle bir etti.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması, bazı medya kuruluşları tarafından yanlış yorumlandı.

Üsküdar'daki bir etkinlikte bu uygulamaya katılan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar’ın sosyal medyada yaptığı esprili paylaşım yaptı.

Prof. Sayar, uygulamayla karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak durumu ironik bir dille anlattı. Paylaşımında "Naaan, Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

Ancak bu paylaşım önce Almanya'da, sonra da tüm Avrupa'da son derece ciddiye alındı.

DÜNYA BASININI SALLADI

Başta Alman basını RTL olmak üzere bazı medya kuruluşları Sayar’a röportaj talebi gönderdi.

İngiliz basını Daily Mail, Yunan basını Teleferi gibi kuruluşlar "Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar" diye başlıklarla haberler yayımladı.

Berliner Morgenpost gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın kampanyaya katılımın zorunlu olup olmadığını henüz netleştirmediğini belirtti.

Haberde “Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın böyle bir kontrole tabi tutulmuştu. Kendini bir nebze yargılanmış hissetmiş ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş” denildi.

Focus dergisi ise olayı daha da ileriye taşıdı. Sayar’ın bir kamu kontrolü sırasında gerçekten durdurulduğunu ve yargılandığını iddia etti.

Sayar ise, bu olanlara gülmeden edemedi. X üzerinden paylaşım yapan Sayar, "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında" diye yazdı.